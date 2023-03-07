廣州地鐵擬禁攜帶單車進站　網民反對：深圳、香港都允許！

近日，廣州市交通運輸局發布《廣州市城市軌道交通管理條例（修訂草案徵求意見稿）》，擬禁止攜帶電動代步工具及單車（內地稱「自行車」）乘搭地鐵，引發廣泛關注。不少網民都對此認為，「條件太苛刻」。



上述文件指出，因近年來運營安檢中出現了存在安全隱患又有待規範的物品或行為，故新增多項影響運營秩序的禁止行為，包括越過黃色安全線或倚靠安全門；攜帶電動代步工具（無障礙用途的電動輪椅除外）、單車進站乘車；在有軌電車專用車道及人行過道上違法行駛、停車或穿越；在車站或者列車內滋事鬥毆、酒後鬧事、猥褻他人或者有其他違反公序良俗的行為。

文件還稱，廣州市已建成開通了18條（段）、643公里城市軌道交通線路，保護區安全管理難度面臨著嚴峻複雜的風險挑戰，將因此調整罰款幅度，最高行政罰款提高至20萬元人民幣。

據廣州市2010年發布的《地鐵乘坐守則》條例顯示，乘客不得攜帶長、寬、高之和超過1.6米、總重量超過30公斤的貨物進站乘車，但就未對單車作出限制。及至2020年1月為倡導綠色低碳出行，廣州市交通運輸局聯合佛山市軌道交通局曾實施《城際軌道廣佛線乘客守則》，允許乘客在符合行李規定時，將摺疊單車帶入站內，且不分時段。

網民點睇：

「電動車是絕對不給上地鐵。但自行車可在非高峰期上地鐵，這樣更人性。」



「折疊自行車就像一件行李箱甚至更小都不讓帶。」



「地鐵，火車，輕軌應該搞一節車箱，可以放自行車的，支持綠色通行。」



「出去騎車，車壞了，結果還不能坐地鐵？」



「作為一個老廣堅決反對！高峰期可以禁，一刀切屬實不合理，何況現在推廣綠色出行，共享單車亂像也不整治，這跟廣州包容的形象相違背了，眾所周知深圳香港都是允許單車進入地鐵，一刀切連周末偶爾到遠郊騎行的機會都剝奪了。」

