兩會｜全國政協閉幕　王滬寧：中國正處於實現百年復興的關鍵時期

今日（11日）下午3時，全國政協十四屆一次會議在北京人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出席，全國政協主席王滬寧發表講話，期間他向卸任的汪洋表示致敬。



全國政協十四屆一次會議閉幕會通過了政協第十四屆全國委員會第一次會議提案審查委員會關於政協十四屆一次會議提案審查情況的報告；通過了政協第十四屆全國委員會第一次會議關於中國人民政治協商會議章程修正案的決議；通過了政協第十四屆全國委員會第一次會議關於提案工作情況報告的決議；通過了政協第十四屆全國委員會第一次會議關於常務委員會工作報告的決議。

王滬寧表示，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議，經過全體委員共同努力，圓滿完成各項議程，就要勝利閉幕了。中共中央高度重視這次會議，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導出席大會開幕會和閉幕會，看望委員並參加聯組討論，同委員們共商國是。全體委員高度評價中共十八大以來黨和國家事業發展取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，對以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興光明前景充滿必勝信心。委員們認真學習習近平總書記參加民建、工商聯界委員聯組會時的重要講話，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告、政協章程修正案草案等文件，取得豐碩議政成果。這是一次高舉旗幟、民主團結、求實奮進、風清氣正的大會，充分彰顯了中國全過程人民民主的特點優勢和生機活力。

王滬寧表示，過去五年，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，在汪洋主持和帶領下，十三屆全國政協牢牢把握團結和民主兩大主題，緊緊圍繞黨和國家中心任務履職盡責，充分發揮人民政協作為專門協商機構作用，推動人民政協事業在繼承中發展、在發展中創新，為黨和國家事業發展作出了重要貢獻。 「讓我們向汪洋同志和十三屆全國政協全體委員致以崇高的敬意！」

王滬寧表示，中共二十大擘畫了全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，吹響了奮進新征程的時代號角。在新征程上，人民政協使命光榮、責任重大。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十大精神，毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，緊扣中心大局認真履行職能、積極擔當作為，更好把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來，為實現中共二十大確定的目標任務作出積極貢獻。

王滬寧發表講話。（香港01直播截圖）

王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，確保人民政協事業發展的正確政治方向。習近平新時代中國特色社會主義思想是馬克思主義中國化時代化的重大理論創新成果，是黨和國家必須長期堅持的指導思想。人民政協要把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，按照中共中央統一部署，結合政協工作實際深入開展主題教育，著力在學懂弄通做實上下功夫，深刻把握這一重要思想的世界觀和方法論，堅持好、運用好貫穿其中的立場觀點方法，夯實團結奮鬥的共同思想根基。要深刻認識堅持中國共產黨領導是人民政協事業發展進步的根本保證，引導各黨派團體和各族各界人士不忘合作初心、繼續攜手前進，確保在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致。要深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，切實落實中央政協工作會議精神，準確把握人民政協性質、地位、職能、作用，依照憲法法律和政協章程認真履職，堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路。

王滬寧表示，要自覺圍繞中心服務大局，為推動中共二十大決策部署貫徹落實協商建言。習近平總書記強調，人民政協要聚焦黨和國家中心任務履職盡責。人民政協要胸懷大局、把握大勢、著眼大事，把實現中共二十大確定的目標任務作為履職著力重點，緊扣統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局重大問題，緊貼人民群眾美好生活期待和現實關切，堅持問題導向，紮實調查研究，深度協商議政，把握協商式監督特點開展民主監督，把中共中央批准的年度協商計劃落實好，更好服務科學民主決策、促進決策貫徹實施，推動高質量發展。要提高協商質量，加強制度化、規範化、程序化等功能建設，不斷豐富社會主義協商民主實踐、推動發展全過程人民民主。

王滬寧表示，要始終堅持大團結大聯合，匯聚實現中華民族偉大復興的磅礴力量。習近平總書記指出，團結就是力量，團結才能勝利；強調實現中華民族偉大復興的夢想，需要海內外中華兒女共同奮鬥。中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，世界百年未有之大變局加速演進，更加需要凝聚共識、加強團結。講團結、重團結是人民政協的優良傳統和政治責任。要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，貫穿到開展政治協商、民主監督、參政議政全過程，在坦誠深入的協商中增進認同、加強團結、深化合作。要廣泛聯繫和動員各界群眾，協助黨和政府做好宣傳政策、協調關係、理順情緒、化解矛盾、堅定信心的工作，匯聚正能量、提振精氣神。要更好聯繫服務各黨派團體和各族各界人士，做到政治上關心、思想上交心、感情上知心，形成同心共圓中國夢的強大合力。

習近平等黨和國家領導人出席。（香港01直播截圖）

王滬寧表示，習近平總書記強調，政協委員作為各黨派團體和各族各界代表人士，由各方面鄭重協商產生，代表各界群眾參與國是、履行職責，這是榮譽，更是責任，並對政協委員提出了「懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行」的重要要求。要牢記習近平總書記的諄諄教誨，堅定理想信念、堅守初心使命，把事業放在心上，把責任扛在肩上，以更加奮發有為的精神狀態為國履職、為民盡責。要全面增強履職本領，善於學習、勇於創新，不斷提高政治把握能力、調查研究能力、聯繫群眾能力、合作共事能力。要發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，在大是大非上立場堅定、旗幟鮮明，在原則問題上敢於發聲、善於發聲，做到平常時候看得出、關鍵時刻起作用。要自覺遵守憲法法律和政協章程，積極踐行社會主義核心價值觀，嚴格廉潔自律，涵養道德品行，弘揚優良作風。要為委員履職創造條件、做好服務，發揮廣大委員在政協工作中的主體作用。

王滬寧最後表示：「讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，同心同德、群策群力，堅定信心、勇毅前行，奮力譜寫人民政協事業發展新篇章，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥！」