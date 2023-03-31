無須提前還貸就可「上車」？中國將全面推進房產「帶押過戶」

《新華社》報道，為進一步優化營商環境，滿足人民群眾迫切需求，中國將依民法典明確要求，全面推進房產「帶押過戶」。「帶押過戶」，指的是未來房主無需提前還貸，無需還清按揭便可過戶房產。



自然資源部、銀保監會3月30日聯合發佈《關於協同做好不動產「帶押過戶」便民利企服務的通知》。《通知》要求各地在已有工作基礎上，根據當地「帶押過戶」推行情況、模式及配套措施情況，深入探索，以點帶面，積極做好「帶押過戶」。

所謂「帶押過戶」，依據《民法典》第406條「抵押人可以轉讓抵押財產。當事人另有約定的，按照其約定」的規定，在申請辦理已抵押不動產轉移登記時，無需提前歸還舊貸款、註銷抵押登記，即可完成過戶、再次抵押和發放新貸款等手續，實現不動產登記和抵押貸款的有效銜接。「帶押過戶」主要適用於在銀行業金融機構存在未結清的按揭貸款，且按揭貸款當前無逾期。

據介紹，目前全國有15個省份100多個地市開展了「帶押過戶」，其中天津、山西、山東、江蘇、浙江、福建、湖北等省份已經全面開展。各地在實踐探索中，主要形成抵押權組合、新舊抵押權分段、抵押權變更等「帶押過戶」模式。「帶押過戶」大大節省了辦理時間，降低了制度性交易成本，同時能夠保障買賣雙方及銀行權益，獲得了企業和群眾一致認可。



《通知》明確，要推動省會城市、計畫單列市率先實現，並逐步向其他市縣拓展；推動同一銀行業金融機構率先實現，並逐步向跨銀行業金融機構拓展；推動住宅類不動產率先實現，並逐步向工業、商業等類型不動產拓展。實現地域範圍、金融機構和不動產類型全覆蓋，常態化開展「帶押過戶」服務。

兩部門要求各地結合本地實際，確定適宜的辦理模式。尤其是買賣雙方涉及不同貸款方的業務，鼓勵各地積極引入預告登記，防止「一房二賣」，防範抵押權懸空等風險，維護各方當事人合法權益，保障金融安全。