深圳商事主體破400萬戶　優惠政策引全球名企　港澳企業簡化登記

據「深圳發布」報道，深圳市市場監督管理局數據稱，截止2023年3月底，深圳市商事主體突破400萬戶，同比增長4.61%，實現歷史性跨越。

其中，企業249.37萬戶，佔商事主體總量的62.26%，同比增長2.74%；個體戶151.14萬戶，佔全市商事主體總量的37.74%，同比增長7.86%......

這一串數字背後，是深圳近年來持續優化營商環境釋放出的紅利，使深圳發展更具韌性與活力。



優惠政策「主動出擊」 全球名企搶灘深圳

報道稱，為吸引更多產業、資本、人才，深圳出台的《關於發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》提出，發展以先進製造業為主體的20個戰略性新興產業集群，前瞻佈局8大未來產業。

各區亦積極響應號召，召開招商大會，以真材實料的產業空間、特色鮮明的產業體系、真金白銀的惠企政策、長期向好的營商環境，助力深圳打造創新創業創造、投資興業發展的最佳城市和首選之地。

在一系列政策的「主動出擊」下，國際名企、產業巨頭紛紛搶灘深圳，重磅項目加速落地深圳。隨著疫情防控開放，深圳經濟社會恢復常態化運行，經濟按下「快進鍵」，今年第一季度全市新設商事主體105,635戶，同比上升19.95%。在背後起支撐作用的，是高質量發展、高水平開放的深圳本身。

推助創業 鼓勵個體戶轉型企業

作為「創業之都」，深圳不僅有華為、比亞迪、招商銀行、TCL等大型企業，更有數百萬的中小微企業和個體工商戶，這些中小微企業和個體工商戶是吸納就業的「主力軍」，更是激勵創新、帶動投資、促進消費的重要「生力軍」，是經濟高質量發展最活躍的市場細胞。數據顯示，深圳創業密度連續8年居全國第一，達每千人227.4戶。

為推助民眾創業創新，深圳立足本土實際，推出政策「組合拳」，出台《關於激發市場活力促進高質量發展的若干措施》《關於進一步支持中小微企業紓困及高質量發展的若干措施》《關於培育扶持個體工商戶的若干措施》等多項措施，優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

同時，深圳積極推進「個轉企」，助力優質的個體工商戶轉型升級為企業。加大「個轉企」獎勵政策，統一獎勵標準為每家1萬元等，大大激發廣大個體工商戶轉型升級熱情和積極性。

今年一季度以個體戶為代表的個體經濟增長最迅速，深圳新登記個體戶51,791戶，同比上升45.10%。深圳以政府權力的「減法」、政務服務的「加法」，為個體工商戶的高質量發展打造最佳營商環境，讓市場活力充分迸發。

打造高質量高效企業服務 優化港澳商事登記流程

另外，深圳不斷優化市場准入登記服務，加強商事登記窗口建設，提升窗口服務質量，讓商事登記從源頭上簡單起來。在各級服務大廳開設「開辦企業」服務專區，配備專業幫辦導辦專員，為辦事群眾提供「一對一」的政策諮詢、輔助申報等的幫辦導辦服務。

政務大廳設「企業開辦專區」。（深圳發布）

通過線上平台，深圳率先搭建「開辦企業一窗通」平台，推進「一網通辦」，在全市部署108台商事登記智慧終端，打造「10分鐘商事登記圈」，實現「辦照不出社區」。開發個體戶和內資有限公司「秒批」登記、外資企業全程網辦。

對於港澳商事企業，亦推出簡化版公證文書。港澳商事登記實現網上辦、掌上辦、就近辦、無憂辦，大大優化了港澳投資者商事登記流程和材料，今年一季度新登記外資企業972戶，同比上升11.21%，增長僅次於以個體戶為代表的個體經濟。

深圳已連續三年獲評「營商環境最佳口碑城市」，並在《2022年度中小企業發展環境評估報告》中，深圳位列36個參評城市之首。三月中旬，中國發展研究基金會與普華永道聯合發布《機遇之城2023》報告，深圳在「技術與創新」、「宜商環境」兩個觀察維度蟬聯第一，再次展現了充沛的經濟發展動力。