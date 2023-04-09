人民日報發文：願早日實現兩岸往來正常化　籲民進黨展現更多誠意

就在馬英九結束訪陸、蔡英文結束訪美，以及近日解放軍頻繁展開環台灣巡查、軍演之際，內地官媒《人民日報》「觀滄海」發表評論文章表示，希望早日實現兩岸交流往來正常化，似放出友好信號。



《人民日報》文章稱，馬英九來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流；；台灣商業總會大陸經貿交流團來訪；台灣高雄里長暨基層社團參訪團到北京交流等等活動，讓兩岸交流持續回暖熱絡。

「希望兩岸交流不再受到島內人為因素阻礙」「兩岸雙向交流應盡快恢復」等，台灣同胞對盡快恢復兩岸各領域交流交往正常化的呼聲也日益高漲。早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，是兩岸同胞的共同期望。

大陸方面順應民意，秉持「兩岸一家親」理念，在疫情防控進入新階段的形勢下，積極推動恢復、擴大兩岸交流合作：持續推動「小三通」全面復航；邀請台灣主要工商團體來大陸參訪、洽談合作；對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息；促請台灣方面恢復兩岸直航航點；批准新設立9個海峽兩岸交流基地；恢復台灣地區冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入等。

文章稱，此前，大陸克服新冠疫情的因素和民進黨當局人為設置障礙的影響，堅持舉辦海峽論壇等一系列兩岸交流活動，堅持促進兩岸交流、深化融合發展的努力沒有停，兩岸同胞走近走親的熱切願望沒有減，兩岸民間交流合作沒有斷。而大陸採取的這一系列回覆舉措，也受到廣大台灣同胞認同。

文章表示，民進黨當局蓄意阻撓兩岸交流往來，編造各種藉口對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，對恢復兩岸交流拖延推諉。粗暴阻擋大陸弔唁星雲法師代表團赴台，限制大陸游客赴台，「小三通」僅限金門、馬祖民眾及當地大陸配偶申請......民進黨當局阻擋兩岸交流的行為違背民意，不得人心，損害兩岸同胞利益福祉。

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文章強調，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。兩岸各領域交流合作開展30多年，具有深厚基礎和內在動力，是大勢所趨。兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，和則兩利、合則雙贏。

文章在最後還指出，民進黨當局的逆流之舉難擋兩岸融合之勢，呼籲民進黨當局展現更多誠意，把握住恢復兩岸交流的機會，盡快取消種種不合理的限制，早日實現兩岸交流往來正常化。