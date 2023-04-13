中國人4年超額存款10.8萬億　這一城居民最愛儲錢人均存27萬居首

4月11日，內地央行公布2023年一季度金融數據，其中全國各省市居民存款數備受關注。據《第一財經》梳理央行、地方統計局公布的數據顯示，去年住戶存款規模廣東省位列第一；住戶人均存款方面，北京已接近27萬位居榜首。



央行公布一季度數據顯示，人民幣存款增加15.39萬億元（人民幣，下同）。其中，住戶存款增加9.9萬億元，在新增存款中佔比64%。單月來看，1月份住戶存款增加6.2萬億元；2月份住戶存款增加7926億元；3月份住戶存款增加2.9萬億元。可見居民存款依舊在慣性增長，但同比增量有所下降。

愛存錢的中國人，自2019年以來居民存款共累積了10.8萬億元。其中，疫情期間消費下滑貢獻約4.9萬億元，房地產銷售下滑貢獻約3.0萬億元，理財回表貢獻約2.6萬億元。尤其是去年，住戶存款暴增了17.84萬億元，創下歷史新高。

住戶存款規模廣東第一 人均存款北、上高踞榜首

據《第一財經》梳理數據顯示，截至2022年末，住戶存款方面廣東位列全國第一，存款規模超過11萬億，是國內唯一邁過10萬億存款門檻的省份，這也印證了廣東第一經濟大省的地位。

江蘇以9萬億的存款規模緊隨其後，另外，浙江、山東均超過8萬億。河北、四川、北京、上海的住戶存款在5至7萬億之間。

2022年中國省市人均存款排名。（第一財經）

從人均住戶存款來看，北京、上海高踞榜首，其中，北京的人均存款接近27萬元，上海人均存款超過21萬元。另外，去年各省居民人均可支配收入數據也顯示上海、北京遙遙領先，與上述數據相互呼應，可見只有收入高，才能存得多。

長三角兩大省份浙江、江蘇的人均住戶存款分別為12.50萬元、10.66萬元，從上海到江浙，突顯出長三角的不容置疑的居民經濟實力。

由於深圳暫未披露住戶存款餘額，但《第一財經》預估分析，其數據表現大概率會位於廣東甚至江浙之上。