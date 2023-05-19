產婦建檔估算數據出爐　今年內地新生兒續降低於8百萬

根據內地官方完成的產婦建檔估算，今年國內新出生人口將不足800萬，連續兩年出生人口不足千萬。專家指出，未來很長一段時間裡，中國新生人口下降趨勢很難改變。



梳理國家統計局發布的數據，2016年內地出生人口1883萬，達到近年來的峰值，隨後以平均每年減150萬人的數量連降6年，2021年1062萬，去年首度不及千萬；以2021年計，中國21歲至35歲育齡婦女減少約300萬人，去年這個減少幅度已達到近500萬人。

為應對人口老化、生育率低迷，內地開放三孩政策。（視覺中國）

內媒援引專家說法指出，未來很長一段時間裡，中國新生人口下降趨勢很難改變。當務之急仍是建立完善的政策體系鼓勵生育，為年輕人生育解決後顧之憂。

報道稱，中國各地的婦產科一同經歷著新生兒持續減少的寒冬，若干醫院因此縮小婦產科規模，甚至直接取消。人口大省廣東某綜合醫院婦產科一位不願意透露姓名的主任說，這幾年孕婦的數量明顯減少，今年更為明顯，「我所在的醫院至少減少了三分之一」。

對於新生人口問題，國際間通認總和生育率1.5是高度敏感警戒線，一旦降至1.5以下，即陷入低生育率陷阱，而國務院第7次全國人口普查領導小組辦公室負責人曾指出，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3。

西南財經大學教授、中國人口學會副會長楊成鋼表示，總和生育率為2.1才能達到生育更替平衡，但中國目前的總和生育率遠遠不及於此。

楊成鋼補充，「從理論上講，等上一次人口出生高峰那代人的下一代進入生育年齡，人口總量和現在相比會出現反彈。但從近年中國的總和生育率來看，短期內沒有觸底反彈的苗頭，短期內人們的生育觀念很難改變。」

美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢說，中國人有三大難題：養不起、不願意生和生不了孩子，養不起因物質條件不滿足，中國民眾不願生則是出自於心理因素。

他說，至於生不了則是生理因素，中國的不孕不育發病率，80年代初期僅1%到3%，至2020年增至18%，對於不願生、生不了，政府能做的就更加有限，「所以我對內地人口結構的未來趨勢非常悲觀」。