「5大生肖」連續旺足60日！屬馬屬羊升職加薪　第一名桃花運爆棚

台灣塔羅牌老師艾菲爾在社交平台以「未來60天！夏日運勢漸入佳境生肖」為題發文，並點名5個生肖表示，這5個生肖在接下來的60天中，除了可能會受到幸運之神的眷顧，運勢一路往上之外，也有機會出現不錯的財運及事業運。



【圖輯】點圖放大了解哪「5大生肖」連續旺足60日👇👇👇

+ 12

第五名：屬鼠

艾菲爾老師提及，屬鼠的朋友接下來將喜事臨門，無論單身或是有伴者的運勢都將漸入佳境。對此，艾菲爾老師建議，屬鼠且單身的朋友，屆時可以多參加社交活動來結交新朋友，因為可能可以從中遇到對的人。

第四名：屬馬

艾菲爾老師提及，屬馬的朋友接下來將財運大發，屆時不僅會遇到一些新的致富機會及挑戰，事業運也將一飛衝天，在工作中甚至有望獲得升遷加薪的機會。對此，艾菲爾老師建議，屬馬的朋友，屆時可以適當投資理財，因為可能可以從中獲得可觀的收益。

【相關圖輯】2023下半年生肖運程 屬雞捱出頭遇貴人 屬兔犯太歲卻風生水起（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

第三名：屬蛇

艾菲爾老師提及，屬蛇的朋友接下來將會擺脫過去停滯不前的運勢，屆時不僅愛情運將漸入佳境，吸引新的桃花，就連事業運都將逢凶化吉，有望轉職或跳槽。對此，艾菲爾老師建議，屬蛇的朋友，屆時務必要提升自我及調整自己的心靈，進而替自己增加新機會。

第二名：屬羊

艾菲爾老師提及，屬羊的朋友接下來將會出現不錯的事業運，屆時不僅獲得更多展現自我能力及才華的機會，同時也將獲得同事的賞識及支持，除了有望升官加薪，也將讓自己在工作中有所成長及突破。對此，艾菲爾老師建議，屬羊的朋友，屆時務必要與同事保持良好關係，並注意自己與上司的互動，進而替自己迎來事業新高峰。

【相關圖輯】辰時出世桃花極強！從出生時辰揭穿你的天命與未來 亥時正財超旺（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

第一名：屬雞

艾菲爾老師提及，屬雞的朋友接下來將迎來名利雙收的運勢，除了桃花運不錯之外，身邊也將會遇到貴人相助，屆時在工作上備受客戶或合作夥伴的賞識及矚目，就連上司也將會表達認可，不排除有升遷加薪的機會。

延伸閱讀：

民進黨的最高標準「記陳歐珀警告1支」！侯家軍狠酸賴清德被打臉

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】