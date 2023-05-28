武漢財政局登報催債引關注　總額逾億多家國企與區財政局入列

武漢市財政局26日在官方報章《長江日報》發布整版的債務催收公告，列出259家欠債單位與金額，其中赫見多家地方國企以及武漢轄下的區財政局，在內地引發關注。



債務催收公告顯示，這些單位既有區財政局、科研單位，也有地方國企、上市公司子公司和少數民企。它們的財政借款資金少則過萬（人民幣，下同），多則過千萬，總額超過1億元。

其中，東風武漢輕型汽車公司欠款2354萬元，武漢紅桃開集團有限公司欠款2000萬元，武漢工業國有投資有限公司欠款1500萬元，江夏區財政局欠款1251.9萬元，來自台灣的統一集團欠款1000萬元。

疑似因為公開催債引發熱議，《長江日報》電子版已將債務催收公告下架。

據內媒《經濟觀察網》報道，一位東部某市地方財政部門負責人分析稱，武漢市財政局列出來的欠款很多屬於歷史遺留問題。上個世紀末，財政部門給國企、事業單位借款，還有一些是以前政府給國企等擔保產生的欠帳。

除了常見的企業欠款，欠款名單上還有武漢市漢南區財政局、蔡甸區財政局、新洲區財證券國庫科、黃陂區財政局、江夏區財政局5個區財政局單位，其中，江夏區財政局欠款最多，達到1252萬元。

上述負責人表示，「大部分縣區財政欠市級財政的款項很多，比如債券利息，擔保補貼等，但是不應該把縣區財政也公布出來，可以通過體制決算來解決掉這種問題」。

武漢市財政局數據顯示，疫情等衝擊下，2020年武漢市地方一般公共預算收入約1230億元，年減21.3%。2021年恢復至疫情前的水準，收入1579億元。但2022年受大規模退稅減稅、疫情反覆等影響，收入1505億元，又下降4.7%。今年第一季，武漢市地方一般公共預算收入約為508億元，年減8.5%。