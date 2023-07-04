深圳廣電國際傳播中心成立　立足大灣區打造｢深圳故事｣新名片

7月3日，「灣有引力」國際傳播能力建設交流暨深圳廣電國際傳播中心成立活動在深圳廣電金融中心香港大學經管學院舉行，近百位來賓齊聚一堂，共話國際傳播。活動上，深圳廣電國際傳播中心正式揭牌成立。

深圳市委常委、宣傳部部長張玲等領導出席，國台辦新聞發言人、新聞局副局長陳斌華做線上致辭，《香港01》、澳門《新華澳報》、台灣《中國時報》等媒體嘉賓參與交流。



張玲在致辭中表示，深圳作為中國特色社會主義先行示範區，要勇挑新時代文化先鋒使命，要打造國際傳播典範，「兩年來，我們實施國際傳播行動計劃，建立對外宣傳聯席工作機制，全市國際傳播大格局初步構建。」

張玲介紹，深圳廣電國際傳播中心成功從構想走入現實，報業集團的全球傳播中心亦於近期揭牌運作，是深圳宣傳文化系統落實習近平講話精神、加強國際傳播能力建設的一項重要舉措。她希望新成立的深圳廣電國際傳播中心，能成為展現中國式現代化積極成果的窗口、推動中華民族現代文明對外交流互鑑的平台，探索人類文明新形態的寶貴國際公共產品。

深圳市委常委、宣傳部部長張玲

她對中心建設提出三點意見，一是精彩呈現「深圳故事」，打造國際傳播新名片；二是踐行全球文明倡議，打造國際交流新平台；三是勇擔新時代新的文化使命，推進國際傳播和文化事業高質量發展。

中國公共外交協會副會長陳育明表示，深圳是中國特色社會主義先行示範區，也是粵港澳大灣區建設的重要引擎。深圳廣電國際傳播中心定能向世界如實演繹深圳傳奇，講好大灣區和中國故事，展現可信、可愛、可敬的中國形象，讓世界真正讀懂中國，為中國式現代化建設營造良好的輿論環境。

國台辦發言人陳斌華：加強涉台報道，講好統一故事

國台辦新聞發言人陳斌華在線上致辭中表示，希望深圳廣電國際傳播中心成立後，立足大灣區，面向全世界，運用融通中外的話語體系，加快全媒體融合發展，進一步加強涉台新聞報道評論，講好中國統一故事。

國台辦新聞發言人、新聞局副局長陳斌華

陳斌華指出，國台辦新聞局將與深圳廣電集團攜手努力，向台灣同胞和國際社會講清真正台海現狀是什麼、誰在真正改變台海現狀、怎樣才能更好維護台海現狀，引導台灣同胞認真思考台灣前途和命運，爭取國際社會更加廣泛理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。

深圳廣電集團黨組書記、總裁尚博英在致辭中表示，中心將著力構建富有深圳特色的國際傳播體系，打造「深圳故事」國際傳播名片，積極融入全球傳播格局，展示真實、立體、全面的中國。

中國公共外交協會、廣東省宣傳部、深圳市委宣傳部、深圳是港澳辦等負責單位，深圳報業集團、《香港01》等大灣區及台灣媒體，香港大學、中國人民大學等高校智庫代表，平安、華為等企業代表參加活動。活動同時舉行「灣有引力」國際傳播能力建設交流，以「講好深圳故事，讓世界讀懂中國式現代化」為主題。

什麼是「深圳故事」？《香港01》任璐：先行示範區下的點點滴滴

對於「深圳故事」的精神內核，《香港01》副執行總編輯任璐表示，「曾經，深圳的內核是經濟特區，『鄧小平畫下一個圈』這個深圳故事家喻戶曉。隨著中國的高速發展，現在的深圳故事，在2019年被賦予了新的內核——社會主義先行示範區。」

任璐認為，「兩制」之下的深圳與香港一河之隔，如何與香港協同展現一國兩制的優勢，如何展示社會主義的現代服務業、產業集群、互聯互通的生活，就是當下的「深圳故事」，是社會主義先行示範區下的點點滴滴。「如何能像當年深圳特區IP一樣深入人心甚至超越，是深圳故事這個新IP的挑戰。」

據悉，深圳廣電國際傳播中心服務涵蓋電視、新媒體、海外社交平台矩陣、內容產品定制、境內外營銷推廣、活動策劃執行、信息諮詢分析服務等。中心擁有深圳衛視國際頻道、直新聞全媒體等平台，涵蓋200多個國家和地區受眾，擁有超過200人內容創作團隊。

當日，來自阿根廷、盧森堡、希臘等國政府相關部門代表以及駐華使節發來視頻祝賀。他們表示，深圳是當今中國最讓人印象深刻的超大都市之一，希望深圳廣電國際傳播中心能夠把關於中國、關於大灣區、關於深圳的精彩故事帶給全世界。