曾任香港三跑項目副指揮長4年　中國交建原高層江醒標涉受賄被捕

據最高人民檢察院9日消息，中交集團暨中國交建粵港業務協調工作組原副組長、中國交建粵港澳大灣區區域總部原諮詢江醒標（正廳級）涉嫌受賄一案，由福建省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經福建省檢察院交辦，由福州市檢察院審查起訴。日前，福州市檢察院依法以涉嫌受賄罪對江醒標作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



江醒標曾任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長長達4年。



江醒標曾任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長。（人民網）

59歲的江醒標曾任廣州航道局黨委副書記、董事、總經理，天津航道局黨委副書記、董事、總經理等職。2018年11月至2022年11月，任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長。2022年11月後任中國交建粵港澳大灣區區域總部咨詢。

福建省監察委員會在今年2月中公布，江醒標涉嫌嚴重職務違法被查。

江醒標在8月初遭雙開。官方通報指，江醒標身為國有企業黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，未按規定報告個人有關事項：毫無廉潔底線，將公權力當作攫取私利的工具，利用職務便利為他人在工程量核算、工程款撥付、工程項目分包等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

江醒標嚴重違反黨的組織紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大甚至十九大後仍不收斂、不收手，嚴重敗壞黨員領導幹部形象，情節嚴重，性質惡劣，應予嚴肅處理。決定給予江醒標開除黨籍及職務處分。