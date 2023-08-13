國務院發布6方面24條政策措施　加大力度吸引外商投資

據《新華社》報道，國務院日前印發《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，發布6方面24條政策措施，旨在進一步加大吸引外商投資力度。



報道稱，國務院日前印發《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》（以下簡稱《意見》），要求更好統籌國內國際兩個大局，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，充分發揮中國超大規模市場優勢，更大力度、更加有效吸引和利用外商投資，為推進高水平對外開放、全面建設社會主義現代化國家作出貢獻。

《意見》提出6方面24條政策措施。一是提高利用外資質量。加大重點領域引進外資力度，發揮服務業擴大開放綜合試點示範引領帶動作用，拓寬吸引外資渠道，支持外商投資企業梯度轉移，完善外資項目建設推進機制。二是保障外商投資企業國民待遇。保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作，確保平等享受支持政策。三是持續加強外商投資保護。健全外商投資權益保護機制，強化知識產權行政保護，加大知識產權行政執法力度，規範涉外經貿政策法規制定。四是提高投資運營便利化水平。優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化的數據跨境流動安全管理機制，統籌優化涉外商投資企業執法檢查，完善外商投資企業服務保障。五是加大財稅支持力度。強化外商投資促進資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資，落實外商投資企業相關稅收優惠政策，支持外商投資企業投資國家鼓勵發展領域。六是完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進渠道，優化外商投資促進評價。

《意見》要求，各地區、各部門和有關單位切實做好進一步優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度工作。鼓勵各地區因地制宜出台配套舉措，增強政策協同效應。商務部要會同有關部門和單位加強指導協調，做好政策宣介，及時落實政策措施，為外國投資者營造更加優化的投資環境，有效提振外商投資信心。