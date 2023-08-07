深圳好去處｜深圳地鐵直達40大熱門商場　附地鐵站名出入口路線圖

香港人去深圳坐地鐵攻略、逛大商場指南！搭乘深圳地鐵，可直接到達深圳逾40個大商場。為方便大家，小編整理好直達40深圳熱門商場的地鐵路線圖，附地鐵站名及出入口。現在深圳各大商場設計新穎，美食CP值高質素高，雖然有些商場冷氣問題遭人垢病，認為不夠冷；但無損港人到深圳食買玩的熱情。



深圳萬象天地（圖片來源︰小紅書@Alexander Huang）

不少香港人選擇到大灣區，深圳消費食買玩，7月已錄得40億港元消費額，人均花費$800幾。熱門人氣商場包括皇庭廣場、Coco Park卓悅中心、領展中心城，近落馬洲口岸的緣故，坐兩個地鐵站到已經到步，兼駁通地下街，這些商場最有人氣也最旺！包攬很多餐廳，如果第一次上深圳玩的朋友，可以去探路。萬象天地、壹方天地、金光華也很好逛。以下搜羅一些商場例子給大家參考︰

金光華廣場：中檔商場，有主流餐廳及店舖。

KK mall：中檔商場，有主流餐廳、blt精品超市、Nitori日本家品店。

萬象城：高檔商場，有Ole超市，地鐵通道有幾間咖啡、蛋糕店。

One Avenue卓悅中心：福田最大商場，有Ole超市。

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至於，各地鐵站可直接到達哪些大商場，大家不妨參考以下地鐵圖，附出站名稱及出入口指示，方便大家逛街。按圖有路線圖▼▼

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深圳地鐵【1號線】



寶安•壹方城--寶安中心站F出口

福田•星河COCO park--購物公園站F出口

南山•益田假日廣場--世界之窗站B3出口

羅湖•金光華廣場--國貿站A出口

福田•皇庭廣場--會展中心站C出口

寶安•大仟里--坪洲站A出口

寶安•西鄉天虹--西鄉站A出口

萬象天地--高新園站A出口

羅湖萬象城--大劇院站F出口

KKmall--大劇院站F出口

One Avenue卓悅中心--崗廈站B出口

領展中心城--會展中心站B出口

中航城君尚購物中心--華強路站B出口

平安金融中心Pafc Mall--購物公園站D出口

深圳地鐵【2號線】



後海匯--後海站A出口

寶能•all city--海月站B出口

深圳灣睿印Rail In --紅樹灣南站A出口

深圳灣1號•灣匯--登良站A出口

Octpark歡樂時光--僑香站D出口

深圳灣萬象城--後海站G出口

匯港購物中心--海上世界站B出口

海岸城購物中心--後海站E2出口

KKmall--大劇院站F出口

羅湖萬象城--大劇院站F出口

深圳地鐵【3號線】



平安金融中心Pafc Mall --購物公園站D出口

福田•星河COCO Park--購物公園站F出口

深圳地鐵【4號線】



福田•皇庭廣場--會展中心站C出口

福田•連城新天地--上梅林站J2出口

領展中心城--會展中心站B出口

龍華•紅山6979--紅山站D1出口

福田卓悅匯--上梅林站L出口

深圳地鐵【5號線】



寶安•壹方城--寶安中心站F出口

萬象前海--桂灣站E出口

寶能環球匯--塘朗站D出口

前海印里--鐵路公園站A出口

前海卓悅INTOWN購物中心--桂灣站E出口

龍崗•萬象匯--百鴿籠站C出口

深圳地鐵【6號線】



光明•藍鯨世界--鳳凰城站B出口

龍華•紅山6979--紅山站D1出口

光明•萬達廣場--鳳凰城站C出口

深圳地鐵【7號線】



羅湖•萬象食家--筍崗站A出口

深圳地鐵【9號線】



福田•KK one--下沙站B出口

福田•連城新天地--上梅林站J2出口

福田卓悅匯--上梅林站L出口

深圳灣睿印Rail In--紅樹灣南站A出口

中洲灣 C Future City--下沙站B出口

深圳地鐵【10號線】



深業上城--冬瓜嶺站E出口

One Avenue卓越中心--崗廈站B出口

深圳地鐵【11號線】



後海匯--後海站A出口

深圳灣睿印Rail In--紅樹灣南站A出口

深圳灣萬象城--後海站G出口

深岸城購物中心--後海站E3出口

深圳地鐵【12號線】



水灣1979--花果山站A出口

來福士廣場--南油站E出口

深圳地鐵【16號線】



仁恆夢中心--愉園站C出口