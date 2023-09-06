內地8月自然災害致168人死亡失蹤　近900萬人受災　逾萬房屋倒塌

7月底8月初的京津冀暴雨造成巨大傷亡。央視6日報道，應急管理部會同多部門對8月全國自然災害情況進行了會商分析，指8月份內地自然災害以洪澇、乾旱、颱風和地質災害為主。8月份各種自然災害共造成888.7萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤168人，緊急轉移安置54.7萬人次；倒塌房屋1.1萬間，嚴重損壞2.9萬間，一般損壞8.2萬間；農作物受災面積230萬公頃；直接經濟損失341.9億元人民幣。



河北涿州市內澇嚴重（點圖放大）：

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就最主要的洪澇災害和地質災害方面，報道指，繼7月底8月初京津冀等地發生極端強降雨後，8月全國還出現5次強降雨過程，累積面降雨量108毫米，較常年同期偏多6%，西南南部、西北中南部、東北北部等地偏多5成至1倍。

在此之下，東北地區松遼流域發生較為嚴重汛情災情，松花江發生2023年第1號洪水。 8月初，受颱風殘留雲系北上和西風槽疊加影響，東北地區多地出現強降雨，黑龍江、吉林部分農田受淹，道路交通、通信電力等基礎設施損毀，直接經濟損失170.9億元人民幣。另外西北、西南等地多地出現分散性強降雨，陝西、四川、雲南、甘肅、湖北山洪和地質災害多點散發。

報道指，整體上，8月內地洪澇和地質災害共造成431.6萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤160人，倒塌房屋1.1萬間，直接經濟損失232.3億元人民幣。