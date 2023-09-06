貪逾9千萬致國有財產損失2億　廈門人大常委前主任陳家東被判無期

福建省廈門市人大常委會前主任陳家東受賄、貪污、濫用職權一案，周二（5日）在江西省南昌市中級人民法院公開宣判，陳家東受賄逾9415萬元（人民幣，下同），致國有財產損失近2億元，一審被判處無期徒刑。



陳家東一審被判處無期徒刑。（央視新聞）

法院經審理查明，陳家東在2000年至2022年利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在林地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣9415多萬元。

2015年至2017年，陳家東利用擔任漳州市委書記職務上的便利，夥同他人共同侵吞國有財產人民幣341多萬元；2013年至2014年，陳家東在擔任漳州市委書記期間，徇私舞弊，濫用職權，違規向開發商多支付工程款，造成國有財產損失逾1.9億元。

法院認為，陳家東的行為構成受賄罪、貪污罪和濫用職權罪，受賄、貪污數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重。鑑於陳家東部分受賄未遂，貪污是自首，歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，對其所犯受賄罪、濫用職權罪可予從輕處罰，對其所犯貪污罪可予減輕處罰。

1959年8月出生的陳家東為福建長樂人，其任職經歷大多都在福建。（央視新聞）

故此，法院對陳家東以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產，以貪污罪判處有期徒刑7年，併處罰金人民幣30萬元，以濫用職權罪判處有期徒刑8年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。此外，對查封、扣押在案的犯罪所得財物予以追繳，貪污、濫用職權部分發還被害單位，受賄部分上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

公開資料顯示，1959年8月出生的陳家東為福建長樂人，其任職經歷大多都在福建。1981年參加工作後長期在福建省林業系統任職，1997年12月任福建省林業廳副廳長。2001年7月起，陳家東任福建省第三批對口支援西藏工作隊領隊，西藏林芝地委副書記、行署常務副專員。

2022年1月，陳家東從廈門市人大常委會主任的職位卸任，不到一個月後的2022年2月25日，中央紀委國家監委發布了陳家東落馬的消息。同年8月，陳家東被「雙開」。中央紀委國家監委在發布的消息中稱，陳家東存在「搞勞民傷財的『形象工程』、『政績工程』」、「在幹部選拔任用中唯親唯私」、「搞權色交易」等諸多違紀違法行為，膽大妄為，毫無紀法底線。