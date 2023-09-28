重視婦女兒童工作　習近平：希望工作者帶著真心真情付出更大努力

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對婦女兒童工作作出重要指示，他指出，婦女兒童事業是黨和國家事業的重要組成部分。



習近平表示，希望廣大婦女兒童工作者堅守初心使命，弘揚奮鬥精神，帶著真心真情，付出更大努力，為促進廣大婦女走在時代前列、廣大兒童茁壯成長，推動婦女兒童事業高品質發展作出新的更大貢獻。



為應對人口問題，內地推出三孩政策。（新華社）

習近平指出，黨的十八大以來，黨對婦女兒童工作的領導全面加強，婦女兒童權益保障法治體系不斷健全完善，婦女兒童發展環境持續最佳化提升，婦女兒童領域國際話語權和影響力明顯增強，婦女兒童事業與經濟社會發展同步推進，中國特色社會主義婦女兒童發展道路越走越寬廣。

習近平強調，推進強國建設、民族復興偉業，婦女是重要力量，兒童是未來生力軍。各級黨委和政府要深化對發展婦女兒童事業、做好婦女兒童工作重要性的認識，堅持男女平等基本國策和兒童優先發展，深入實施婦女、兒童發展綱要，提升婦女、兒童綜合素質，積極為婦女參與經濟社會發展創造條件、搭建平台，保障婦女、兒童合法權益，努力讓尊重婦女、關愛兒童在全社會蔚然成風。

第七次全國婦女兒童工作會議9月28日在京召開。會上傳達了習近平重要指示。中共中央政治局常委、國務院總理李強出席會議並講話。

國務院總理李強出席全國婦女兒童工作會議。（新華社）

李強在講話中指出，習近平總書記的重要指示，充分肯定黨的十八大以來婦女兒童事業發展取得的重大成就，對推動新時代新徵程婦女兒童事業高品質發展提出明確要求，對廣大婦女兒童工作者寄予殷切期望，具有很強的政治性、思想性、指導性，為做好婦女兒童工作指明了方向。他強調，「我們要深入學習領會，認真抓好貫徹落實。」

李強指出，黨的十八大以來，習近平總書記從黨和國家發展全域高度，就做好婦女兒童工作、推動婦女兒童事業發展作出一系列重要論述，提出一系列新思想新觀點新論斷，進一步深化了我們黨對婦女兒童事業發展的規律性認識，為做好新時代新徵程婦女兒童工作提供了根本遵循和行動指南。

李強指出，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，做到「兩個維護」，學深悟透習近平總書記關於婦女兒童工作的重要指示、重要論述，堅持男女平等基本國策和兒童優先發展，充分考慮兩性的現實差異和婦女、兒童的特殊利益，採取更加有力有效的舉措，推動婦女、兒童全面發展，促進婦女、兒童權益更有保障、人生更加出彩、生活更加幸福。

#MeToo 運動在中國有廣泛影響。（資料圖片）

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李強強調，要以深入實施中國婦女發展綱要、中國兒童發展綱要為抓手，紮實做好婦女、兒童重點工作，大力支援廣大婦女建功立業，著力落實兒童優先原則，完善支援家庭建設的政策體系，保障婦女、兒童合法權益。要堅持黨的全面領導，發揮婦聯等群團組織的重要作用，進一步營造良好社會環境，凝聚強大工作合力，不斷開創新時代新徵程婦女兒童事業高品質發展新局面。

國務委員、國務院婦女兒童工作委員會主任諶貽琴在總結講話中指出，要切實把思想和行動統一到習近平總書記重要指示精神上來，落實李強總理講話要求，充分發揮廣大婦女優勢和作用，更有力加強未成年人關愛保護，有效維護婦女、兒童合法權益，提升婦女、兒童健康服務水平，用心用情抓落實，努力開創婦女兒童事業高品質發展新局面。

會議對全國實施婦女兒童發展綱要先進集體和先進個人代表進行了表彰。國家發展改革委、公安部、國家衛生健康委、上海市、湖北省、廣東省、寧夏回族自治區有關負責同志作了交流發言。吳政隆、沈躍躍出席會議。