9月中國製造業PMI指數中止連五月跌勢　重回擴張區間

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心今（30）日發佈9月份中國採購經理指數（PMI）。今次PMI數據為50.2%，較上月上升0.5%，在連續5個月運行在50%以下後，現已重回擴張區間。



經濟運行中的採購經理指數是國際上通行的宏觀經濟先行監測和預警指標，通常以50%作為經濟強弱臨界值的榮枯線，高於50%，反映經濟擴張；低於50%，則反映經濟收縮。

9月份隨著政策效應的積極因素不斷累積，最新公佈的PMI為50.2%，較上月上升0.5%，在連續5個月運行在50%以下後回到擴張區間，同時指數連續4個月上升，且環比上升幅度連續擴大，顯示經濟恢復態勢趨好。在調查的21個行業中，有11個行業採購經理指數位於臨界點以上，比上月增加2個，製造業景氣面有所擴大。

數據顯示，內地製造業9月終於重回擴張水平。（路透社）

具體來看，產需兩端均有改善。新訂單指數連續回升，9月份升至50.5%；生產指數升至52.7%，比上月上升0.8%。從市場預期來看，9月份生產經營活動預期指數為55.5%，與上月基本持平，持續位於較高景氣區間，企業對市場預期保持樂觀。

綜合檢視9月份新發布的PMI數據，可基本體現幾點中國經濟復蘇景況，比如大型企業擴張加快，重點行業均有回升，以及非製造業擴張力度有所增強。

從價格相關指數變化來看，隨著市場內生動力的增強，價格相關指數均有回升。從企業情況來看，大型企業景氣水準繼續上升，小型企業連續三個月有所改善，重點行業採購經理指數均有回升。專家表示，這說明9月份的指數回升具有普遍性。

從重點行業來看，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業採購經理指數分別為50.6%、50.1%和51.3%，比上月上升0.6、0.7和0.3%，均位於擴張區間。

製造業的復產復工是中國政府近期的工作重點。圖為年2月9日，一名身着防護服的工人正在為中國江蘇省連雲港市的一家工廠消毒。（路透社）

此外，在非製造業方面，由於非製造業沒有綜合指數，因此包括服務業和建築業在內，通常以商務活動指數的變化來反映非製造業的整體運行情況。數據顯示，9月份非製造業商務活動指數較上月有所上升，非製造業商務活動指數擴張步伐有所加快。

從行業看，服務業景氣回升，商務活動指數為50.9%，比上月上升0.4%。從行業看，水上運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、網絡軟件及資訊技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數為55.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快。

建築業生產方面，9月份商務活動指數為56.2%，比上月上升2.4%，升至較高景氣區間。市場預期看，9月份建築業業務活動預期指數為61.8%，高於上月1.5%，繼續位於高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展信心較強。