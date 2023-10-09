習近平：提升新聞輿論引導力影響力公信力　加強國際傳播能力建設

新華社報道，全國宣傳思想文化工作會議10月7日至8日在京召開。會上傳達了中共總書記、國家主席習近平重要指示。習近平表示，宣傳思想文化工作事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力，是一項極端重要的工作，又指要著力提升新聞輿論傳播力引導力影響力公信力，著力加強國際傳播能力建設。



習近平表示，宣傳思想文化工作面臨新形勢新任務，必須要有新氣象新作為。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，聚焦用黨的創新理論武裝全黨、教育人民這個首要政治任務，圍繞在新的歷史起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明這一新的文化使命，堅定文化自信，秉持開放包容，堅持守正創新，著力加強黨對宣傳思想文化工作的領導，著力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，著力培育和踐行社會主義核心價值觀。

習近平又指，要著力提升新聞輿論傳播力引導力影響力公信力，著力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，著力推動文化事業和文化產業繁榮發展，著力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供堅強思想保證、強大精神力量、有利文化條件。

習近平強調，各級黨委（黨組）要把做好宣傳思想文化工作作為重大政治責任扛在肩上，確保黨中央關於文化建設的決策部署落到實處。各級宣傳文化部門要強化政治擔當，勇於改革創新，敢於善於鬥爭，不斷開創新時代宣傳思想文化工作新局面。