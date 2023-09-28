慶祝中國成立74週年招待會　習近平：新征程上我們的前途一片光明

撰文：許祺安
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《新華社》報道，9月28日慶祝中華人民共和國成立74週年招待會在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。

習近平在會上指出，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身特點和優勢，積極參與粵港澳大灣區建設，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

他強調，新征程上，我們的前途一片光明。團結就是力量，信心賽過黃金。我們要堅定信心，振奮精神，團結奮鬥，繼續爬坡過坎、攻堅克難，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進。

李強主持招待會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席招待會。約800名中外人士歡聚一堂，共慶中華人民共和國華誕。

國務院總理李強主持招待會。（央視）

17時30分許，在歡快的《迎賓曲》中，習近平等黨和國家領導人步入宴會廳，向大家揮手致意，全場響起熱烈掌聲。招待會開始。全場起立，高唱國歌，雄壯的《義勇軍進行曲》在大廳回蕩。

習近平發表重要講話。他首先代表黨中央、國務院，向全國各族人民，向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵，向各民主黨派和無黨派人士，致以崇高的敬意；向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯的問候；向關心和支持中國現代化建設的友好國家和國際友人，致以衷心的感謝。

習近平在講話中指出，新中國成立74年來，我國由一窮二白到全面小康，已踏上以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的新征程，這是中國共產黨團結帶領全國各族人民艱苦奮鬥取得的巨大成就。今年是貫徹落實黨的二十大精神開局之年。我們統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，積極推動經濟持續復蘇，有序推進黨和國家機構改革，有效應對局部地區洪澇災害，積極推進對外開放、科技創新、綠色發展，堅定維護國家主權、安全、發展利益，經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，糧食生產有望豐收，人民生活繼續改善，社會大局保持穩定，我國體育健兒在成都大運會、杭州亞運會上勇創佳績。這些成績來之不易、令人振奮。

9月23日，杭州亞運會開幕，中國選手入場。（楊宇翹攝）

習近平強調，當前世界百年變局加速演進，國際環境發生深刻變化，我們前進道路上還面臨很多風險挑戰。我們要圍繞推動高質量發展，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力加大宏觀調控，著力擴大國內有效需求，著力激發經營主體活力，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善，切實防範化解重大風險，努力實現全年經濟社會發展目標。

我們要圍繞推進高水平對外開放，繼續全面深化改革，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動共建「一帶一路」高質量發展，暢通國內國際雙循環，使經濟發展更有韌性、更有活力。我們要圍繞滿足人民日益增長的美好生活需要，加大民生保障力度，著力擴大就業，解決好人民群眾急難愁盼問題，加強對困難群體兜底幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，扎實推進共同富裕，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

人民大會堂宴會廳華燈璀璨、鮮花綻放，洋溢著喜慶熱烈的節日氛圍。主席台上方高懸著莊嚴的國徽，「1949－2023」大字年號在鮮艷的紅旗映襯下格外醒目。（央視）

習近平指出，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身特點和優勢，積極參與粵港澳大灣區建設，保持香港、澳門長期繁榮穩定。我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，維護中華民族根本利益，增進兩岸同胞福祉。實現祖國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了的。

習近平強調，我們要堅持和平發展，堅定奉行互利共贏的開放戰略，維護國際公平正義，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體，同各國人民攜手努力，應對各種全球性挑戰，共創人類的美好未來。

習近平強調，我們要堅持和平發展，堅定奉行互利共贏的開放戰略，維護國際公平正義，踐行真正的多邊主義。（央視）

出席招待會的還有：在京中共中央政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會副委員長、國務院副總理、國務委員、國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席和從領導職務上退下來的同志，以及中央軍委委員、曾擔任中央軍委委員的同志。

中央黨政軍群有關部門和北京市負責人，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，在京的功勳榮譽獲得者代表，全國勞動模範和先進人物代表，成都大運會、杭州亞運會亞殘運會中國體育代表團代表，為民族地區穩定、發展、團結作出重要貢獻的少數民族代表人士，在京的部分香港特別行政區人士、澳門特別行政區人士、台灣同胞和華僑、華人代表，各國駐華使節、各國際組織駐華代表、部分外國專家等也出席了招待會。

習近平講話全文：

女士們，先生們，同志們，朋友們：

今天，我們歡聚一堂，共同慶祝中華人民共和國成立74週年。74年來，我國由一窮二白到全面小康，已踏上以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的新征程，這是中國共產黨團結帶領全國各族人民艱苦奮鬥取得的巨大成就。在這裡，我代表黨中央、國務院，向全國各族人民，向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵，向各民主黨派和無黨派人士，致以崇高的敬意！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯的問候！向關心和支援中國現代化建設的友好國家和國際友人，致以衷心的感謝！

同志們、朋友們！

今年是貫徹落實黨的二十大精神開局之年。我們統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，積極推動經濟持續復甦，有序推進黨和國家機構改革，有效應對局部地區洪澇災害，積極推進對外開放、科技創新、綠色發展，堅定維護國家主權、安全、發展利益，經濟總體回升向好，高品質發展紮實推進，糧食生產有望豐收，人民生活繼續改善，社會大局保持穩定，我國體育健兒在成都大運會、杭州亞運會上勇創佳績。這些成績來之不易、令人振奮。

同志們、朋友們！

當前，世界百年變局加速演進，國際環境發生深刻變化，我們前進道路上還面臨很多風險挑戰。我們要圍繞推動高品質發展，完整、精準、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，著力加大宏觀調控，著力擴大國內有效需求，著力激發經營主體活力，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善，切實防範化解重大風險，努力實現全年經濟社會發展目標。

我們要圍繞推進高水平對外開放，繼續全面深化改革，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動共建「一帶一路」高品質發展，暢通國內國際雙循環，使經濟發展更有韌性、更有活力。

我們要圍繞滿足人民日益增長的美好生活需要，加大民生保障力度，著力擴大就業，解決好人民群眾急難愁盼問題，加強對困難群體兜底幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，紮實推進共同富裕，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

同志們、朋友們！

我們要繼續全面精準、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支援香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身特點和優勢，積極參與粵港澳大灣區建設，保持香港、澳門長期繁榮穩定！

我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，維護中華民族根本利益，增進兩岸同胞福祉。實現祖國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了的。

我們要堅持和平發展，堅定奉行互利共贏的開放戰略，維護國際公平正義，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動建構人類命運共同體，同各國人民攜手努力，應對各種全球性挑戰，共創人類的美好未來！

同志們、朋友們！

新征程上，我們的前途一片光明，但腳下的路不會是一馬平川。團結就是力量，信心賽過黃金。我們要堅定信心，振奮精神，團結奮鬥，繼續爬坡過坎、攻堅克難，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進！

現在，我提議：

為慶祝中華人民共和國成立74週年，

為中國繁榮富強和全國各族人民幸福安康，

為中國人民同世界各國人民的友誼和合作，

為在座各位來賓、各位同志、各位朋友的健康，

乾杯！

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習近平
十一國慶