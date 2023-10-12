40%內地開發商陷債務重組泥淖　海外債權人「被迫削債」恐達80%

內地房地產前景持續惡化，多家大型房產開發商著手重組數十億美元的債務，但重組條款恐收緊，更不利於海外債權人，債權人恐被迫削債，其比例或將高達80%。



西媒《路透社》引述6位知情人士消息，指出過去幾週，包括世茂集團和旭輝控股在內的一些開發商，以環境惡化為由，減少了對海外債權人的報價。

報道稱，這些開發商修訂後的重組方案中，海外債權人需接受高達70%至80%的債務削減，而這些開發商先前向債權人提出的最終方案，「還債計劃為零」。

根據一名正在進行重組談判的開發商說法表示，由於內地房屋銷售惡化，輔以人民幣貶值，現今環境較以往大不同，所以重組條款也大不相同，強調「如果房屋銷量仍不好，融創幾年後恐再次重組，所以我們不以融創為準則，這是不可能實現的」。

儘管近幾個月來，北京出台了一系列支持政策，但房地產市場銷量並未出現明顯改善跡象，開發商、財務顧問和債券持有人表示，這可能會使債務重組條款比之前的預期糟糕得多。

摩根大通表示，自2021年以來，佔內地房屋銷售量40%的開發商已拖欠債務。這些違約公司大多是私營公司，已發行了價值約1100億美元的高收益離岸債券。

融創中國上周成為自2021年以來，該行業陷入債務和融資危機後首家完成債務重組程序的房地產開發商，而中國最大的私營房地產開發商碧桂園預計將很快開始這些談判。

一般認為，融創在六月加強重組交易以獲得更多債權人支持的舉措，與一些同行計劃的舉措形成鮮明對比。持有融創債券的Columbia Threadneedle Investments亞洲企業分析師Chuanyi Zhou表示，融創可能為仍在努力重組的開發商樹立了一個很好的榜樣。然而，房地產行業的扭轉可能需要更多這樣的案例，「恢複對該行業的信心非常重要」。

內地地產開發商碧桂園10月11日宣告啟動境外債重組，涉本金達93億美元。（資料圖片）

事實上，目前多數的違約內地開發商已開始與債權人進行談判，但只有融創、花樣年、中梁和奧園等少數開發商的重組方案，獲得債權人的批准。

以禹洲集團8月公布債務重組方案為例，包括3個選項，其中之一就是實施約70%的削債，另一個選擇則沒有任何的折價。

不能具名的開發商表示，由於債權人，尤其是中資銀行的強烈反對，開發商無法按照自己的意願削債，以減少債務本金。另1位開發商則表示，「到目前為止，還未有開發商實施削債計劃」。該開發商指出，開發商可提供任何東西，但債權人如不批准你的計劃，最終仍是走向清算，然而漫長的清算程序，對於債權人來說也不是一個好的選擇。開發商佳兆業集團表示，如果被迫清算，債權人只能收回不到5%的資金。

針對官方大力推出了一系列支持措施以重振房地產行業，開發商表示，這還不足以在短期內扭轉陷入困境的行業。