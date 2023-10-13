山東男駕車撞中國駐三藩市總領館　美媒曝：住所搜出政治暗殺書籍

中國駐三藩市總領館10月9日遭人駕車闖撞後，三藩市首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）人員12日曾表示，被警方開槍擊斃的疑犯，為31歲華裔男子楊占元（Zhanyuan Yang），他是三藩市居民，家人已經接獲通知。



三藩市當地媒體《The San Francisco Standard》進一步披露，疑犯楊占元（音譯Zhanyuan Yang）來自山東，家裡藏有一批假槍、刀和無人機，還有一本關於政治暗殺的書。房間裡的檔案顯示他來自山東省，2014年畢業於山東的曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業，他的室友則形容他「非常內向拘謹」。



事發在9日下午，該名男子駕車中國駐三藩市總領事館大樓，被撞位置是簽證處。警員對其開槍，男子中彈後送院不治。目擊者稱，他下車時頭部流血，曾大叫：「「共產黨在哪？」（Where's the CCP?）

（翻攝he San Francisco Standard）

《The San Francisco Standard》報道，警方搜查楊占元住所中除發現假槍、政治暗殺書籍，還有一塊大白板，上面手繪東亞和東南亞地圖，寫著「解放思想」和「實事求是」，這是鄧小平在上世紀70年代提出的口號。

報道引述楊占元室友說法，稱楊占元近期行為變得奇怪，包括吃室友的食物及喝光所有酒，之前從未見過楊占元飲酒。室友透露，Zhanyuan Yang曾就讀藝術大學。錢包裡的身分證顯示他也曾就讀於舊金山城市學院。

室友更指出，楊占元似乎沒有工作，不知他如何能夠合法留在美國。 而他10月9日所駕駛闖入中國總領館的車，則屬於另一位室友。

內媒《新民周刊》11日刊出署名為「海上客」文章，指中國駐舊金山總領館已是第3次遇到險情，該總領館2008年門口曾被人潑灑可燃液體縱火、2014年1月總領館正門被人潑汽油焚燒。

駕車闖入中國總領館事件發生後，中方向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。美國白宮亦表示譴責。