山東男駕車撞中國駐三藩市總領館　美媒曝：住所搜出政治暗殺書籍

撰文：許祺安
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中國駐三藩市總領館10月9日遭人駕車闖撞後，三藩市首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）人員12日曾表示，被警方開槍擊斃的疑犯，為31歲華裔男子楊占元（Zhanyuan Yang），他是三藩市居民，家人已經接獲通知。

三藩市當地媒體《The San Francisco Standard》進一步披露，疑犯楊占元（音譯Zhanyuan Yang）來自山東，家裡藏有一批假槍、刀和無人機，還有一本關於政治暗殺的書。房間裡的檔案顯示他來自山東省，2014年畢業於山東的曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業，他的室友則形容他「非常內向拘謹」。

事發在9日下午，該名男子駕車中國駐三藩市總領事館大樓，被撞位置是簽證處。警員對其開槍，男子中彈後送院不治。目擊者稱，他下車時頭部流血，曾大叫：「「共產黨在哪？」（Where's the CCP?）

（翻攝he San Francisco Standard）

《The San Francisco Standard》報道，警方搜查楊占元住所中除發現假槍、政治暗殺書籍，還有一塊大白板，上面手繪東亞和東南亞地圖，寫著「解放思想」和「實事求是」，這是鄧小平在上世紀70年代提出的口號。

報道引述楊占元室友說法，稱楊占元近期行為變得奇怪，包括吃室友的食物及喝光所有酒，之前從未見過楊占元飲酒。室友透露，Zhanyuan Yang曾就讀藝術大學。錢包裡的身分證顯示他也曾就讀於舊金山城市學院。

室友更指出，楊占元似乎沒有工作，不知他如何能夠合法留在美國。 而他10月9日所駕駛闖入中國總領館的車，則屬於另一位室友。

內媒《新民周刊》11日刊出署名為「海上客」文章，指中國駐舊金山總領館已是第3次遇到險情，該總領館2008年門口曾被人潑灑可燃液體縱火、2014年1月總領館正門被人潑汽油焚燒。

駕車闖入中國總領館事件發生後，中方向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。美國白宮亦表示譴責。

中國駐三藩市總領館遇襲後重開簽證大廳中國駐三藩市總領館遭人駕車衝撞　白宮譴責中國駐三藩市總領館遇襲　外交部敦促美方迅速展開調查中國駐三藩市總領館遭人駕車衝闖　目擊者憶述與疑犯對視一刻稱怕駕車撞進中國駐三藩市總領館　疑犯簽證署落車大喊：共產黨在哪？
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