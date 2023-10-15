進京主路遭沖垮2月未修復　河北涿州官方：不符防洪要求不重建

河北涿州洪水過去2月有餘，10月初，有當地居民通過網絡留言板表示，被洪水沖垮的路段至今未能修復，引發關注。今日（15日）官方表示，將不再修復沖毀路段，計劃建設橋樑。



今年8月，河北涿州發生百年一遇洪災，城市內澇氾濫，多處房屋道路被沖垮。10月初，有河北涿州網民透過「人民網領導留言板」反映，涿州市松蘭路常村路段被洪水沖垮至今月餘尚未修復，給當地老百姓帶來許多不便。

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涿州市人民政府日前答覆稱，經核實，涿州市松蘭路過水路面被洪水沖毀。原計劃實施重建工程，因恢復原過水路面滿足不了防洪要求，該計劃審批過程中無法取得洪評批復意見，發改局無法立項，致使松蘭路窯上工程無法持續依照恢復過水路面的方案推進，目前處於暫停狀態。為滿足防洪要求，擬不再恢復重建該過水路面。

官方介紹，依照防洪標準要求，正在進行松蘭路北拒馬河南支大橋工程前期手續工作，待具備建造條件時及時啟動。

常村位於涿州城區以西，該網民提到的松蘭路長8.2公里，於2018年改造為雙向四車道一級公路，是當地對接北京的主要道路之一。

官方提到的過水路面指的是，經由平時無水或流水很少的寬淺河流而修築的在洪水期間容許水流浸過的路面。過水路面具有製程簡單、施工方便、造價低廉、抗震性能好，工期短等優點，在多地鄉村公路中廣泛採用，缺點則包括阻水攔沙，易造成上游淤積等。