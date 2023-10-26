內地前三季城鎮新增就業1022萬人　3項社保基金結餘達人民幣8萬億

人力資源社會保障部26日舉行發佈會，介紹今年前三季內地就業形勢保持總體穩定，全國城鎮新增就業1022萬人，截至9月底，全國基本養老、失業、工傷保險基金結餘8萬億元（人民幣，下同）。



人力資源社會保障部新聞發言人、政策研究司副司長陳峰在記者會上表示，總結今年前三季，社會保障重點改革扎實推進，新就業形態就業人員職業傷害保障試點工作取得積極成效。

根據官方提供數據，截至9月底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.6億人、2.4億人、3億人，基金累計結餘8萬億元。全國社保卡持卡人數達13.77億人，覆蓋97.4%人口，其中8.51億人領用電子社保卡。

此外，統計今年1月至9月，全國城鎮新增就業1022萬人，9月城鎮調查失業率則為5.0%。

在近年「扶貧」和「鄉村振興」的頂層政治邏輯下，三四線城市提供了內地超八成數字新職業崗位，「小鎮青年」由大都市返鄉就業成為趨勢。（視覺中國）

陳峰表示，透過實施專精特新中小企業就業創業揚帆計劃，將支持中小企業吸納更多就業。具體如1月至9月延續實施階段性降低失業和工傷保險費率、穩崗返還、一次性擴大職缺補助等政策，為企業減少成本共計1419億元，支出就業補助資金809億元。

陳峰另表明，官方組織實施「三支一扶」計劃，全國共招募4.2萬名大專院校畢業生到基層服務，其中為國家鄉村振興重點幫扶縣選派4996名大專院校畢業生，並舉辦勞務協作暨勞務品牌發展大會，開展防止返貧就業攻堅行動。

針對大專院校畢業生、農村轉移勞動力等重點群體，陳峰示意將展開大規模職業技能培訓，如見今年1月至9月，共發放職業培訓券899萬張，延續實施技能提升補貼政策，開展補貼性職業技能培訓1300多萬人次。

官方數據顯示，截至9月底，內地脫貧人口務工規模3297萬人；今年1月至9月失業人員再就業達396萬人、困難人員就業則有129萬人。