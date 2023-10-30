神州十六號乘組10.31返回地球　空中分隊五架直升機準備搜救迎接

神舟十六號乘組三名航天員將於10月31日將返回東風著陸場，擔負搜救回收任務的空中分隊，將使用5架直升機進行搜救回收任務。任務前夕，人員、裝備已經進行了充分的訓練，做好迎接神舟十六號乘組返回的準備。



據央視報道，參加任務的五架直升機分別是，一架指揮機，一架通訊機、一架醫監醫救機，兩架醫療救護機，飛機在前艙安裝了搜索引導系統，機組可以實時掌握神舟飛船方位、距離等關鍵訊息，提高搜尋目標的精準度。演練中，空中分隊在接到通報的落點後，快速機動、精準降落在返回艙周圍。

神舟十六號搜救回收任務空中分隊張雷表示，「首先我們五架飛機夜航，從這個待命點起飛，到達這個布陣的空域裡面，然後每架飛機保持200公尺的高度差空中待命。當收到訊號以後，聽指揮機的指令向著陸點歸攏飛行，然後依序下降高度，快速地著陸。」

針對此次神舟十六號返回艙著陸時間推算，空中分隊準備、起飛時段是在​​清晨，這也對人員、裝備提出了更高的要求。

張雷介紹，目前已展開3個階段訓練。第一個階段是自行訓練，結合這個場地的勘察，對整個著陸場區的高大障礙物和地形進行了詳細的勘察和標定。同時利用訓練的過程，組織了夜航的訓練和吊籃訓練。第二個階段則是與其他搜救單位聯合進行協同訓練。最後參加了兩次的全要素演練。

此外，搜救回收任務涉及的單位比較多，人員比較廣，對整個大系統的協同、空勤組的協同、空地協同都提出了非常高的要求。透過先前的多次演練，各系統已經達到任務要求。

張雷表示，從飛行員的技術，到整個的操縱流程以及裝備的性能，完全具備了搜救能力，「我們有信心，有能力完成好這次任務，為航天員保駕護航。」