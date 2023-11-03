溧陽副市長被前妻實名舉報與女同事曖昧　敗露後還逼迫離婚

江蘇溧陽市副市長張濤近日被前妻實名舉報，指其與原同事曖昧，事情泄露後逼迫離婚。官方周四（2日）表示，有關部門正在做進一步的核實。



周三（1日）晚，一網民發布影片舉報張濤，片中一女子手持身份證並配文：「本人顧敏琪，中共黨員，江蘇常州市級機關文職人員。現實名舉報前夫張濤（中共黨員，現任溧陽市副市長）私生活言行失當，具體情況如下，提請相關部門介入調查。」

據指，在婚姻存續期間，張濤與原組織系統女同事劉某（現任某區委常委、紀工委書記）交往曖昧，言行失度，逾越已婚男女正常尺度。2022年4月，全市抗疫期間，二人的QQ聊天記錄不慎被家人所獲致事情泄露。舉報人稱，由於初戀初婚以及子女等因素，曾與張某曾達成共識，張某與劉某斷聯重歸家庭。可是，張某在2022年調任溧陽市副市長後故態覆萌，並宣稱他和劉某強強聯合，「（你所掌握的）這點東西頂多一個誡勉談話，你看著辦」。

舉報人又稱，張某在自己向組織反映後對外倒置因果，污蔑自己有臆想癥歪曲事實，其二人為「正常交往」。事後，張某逼迫離婚，還在法庭調解前多次恫嚇以及人身威脅。

周四，官方證實有關部門正在做進一步的核實。公開資料顯示，張濤1979年11月出生，研究生，碩士，中共黨員。現任溧陽市副市長，負責農業農村、鄉村振興、水利、現代農業產業園、民政、退役軍人事務、雙擁、生態環境保護方面工作。分管農業農村局（鄉村振興局）、水利局、供銷總社、民政局、退役軍人事務局、現代農業產業園指揮部。聯系生態環境局、氣象局、水文局、老促會、殘聯、駐溧部隊。