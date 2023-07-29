內地知名主持人涂磊遭實名舉報性侵　警方：女事主為幻覺妄想狀態

近日，一名25歲譚姓女網民在網上持身分證實名舉報稱，自己在19歲時被知名主持人涂磊性侵，受到了極大的心理創傷並經常被騷擾。不過涂磊隨即否認此事並報案。女子所屬村村幹部稱，該女子有精神問題，並不認識涂磊。周六（29日），浙江杭州市公安局西湖區分局發布警情通報，指譚女初步診斷為幻覺妄想狀態。



通報稱，7月26日13時許，翠苑派出所接轄區居民涂某（即涂磊）報案，稱有一女性網民在網絡上對其惡意中傷。經初核，網民「比心」（通報稱譚某，即譚女）於7月25日晚在多個網絡平台發布持身份證舉報涂磊曾對其強姦、騷擾的自錄片段，遂依法受理並立即組織力量開展調查。

27日下午，警方在外省某市找到譚女並依法進行調查。詢問期間，譚女思維散漫，表達前後自我矛盾，自述在電視上看節目認識涂磊，但生活中從未與涂磊見過面。據家屬反映並經調取相關資料核實，譚女自2017年被醫院確診為精神分裂症住院治療以來，有多次在多地醫院問醫就診記錄，所發布影片已在其家屬勸說下刪除。目前，警方已協調安排譚女在醫院就診，初步診斷為幻覺妄想狀態。另經相關調查，暫未發現譚女存在受人指使情況，下步警方將綜合醫學鑑定和進一步調查情況依法公正作出處理。

據早前報道，譚女聲稱她19歲時被主持人涂磊性侵，這給她帶來極大的心理創傷，希望公安機關能追究涂磊的法律責任。根據她曬出的身份證資訊顯示，譚為重慶萬州後山鎮某村人，出生於1998年。而涂磊是內地知名主持人，主持過多檔情感類節目，點評以犀利著稱。他曾任河北衛視情感談話節目《情感大裁判》、天津衛視職場招聘節目《非妳莫屬》等節目的主持人，並在天津衛視2014年播出的情感綜藝類節目《愛情保衛戰》中擔任情感導師。另外，涂磊實控企業曾因偷稅被罰177萬元。

+ 1

27日上午，涂磊本人否認了此事，他拍片稱他從來沒有見過該女子，目前已到戶籍所在地杭州市西湖區翠苑派出所報案，並曬出了警方的受案回執。涂磊在自己拍攝的影片中痛批，「現在的網絡環境惡劣到了這種程度嗎？有些人的道德已經淪喪到如此的地步嗎？」、「我不管妳（譚女）出於什麼目的，當然我也聽得出來，妳結結巴巴說這段話的同時，貌似有人在後面操縱妳。無論出於什麼目的和背後有誰指使，我都會把妳和妳背後的人給揪出來。」