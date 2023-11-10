專為中小企業設計！深圳首個「專精特新」總部基地開園

11月9日上午，深圳首個專精特新總部基地開園儀式在寶安區匯智研發中心舉辦。碧興物聯科技（深圳）股份有限公司、深圳中凝科技有限公司等10家專精特新「小巨人」企業從園區運營方接過「金鑰匙」，成為首批入駐企業。



編按：近年來，中國經濟快速發展的過程中，由於中小企業普遍存在規模小、實力弱、抗風險能力不強等自身不足，中國為謀求中小企業發展之路，提出了「專精特新中小企業」的概念。



11月9日上午，深圳首個專精特新總部基地開園。（深圳晚報）

「3月提出空間需求，4月進場裝修，今天拿到公司新總部的鑰匙，這就是深圳速度。」碧興物聯科技（深圳）股份有限公司是首批簽約「專精特新總部基地」企業之一，公司董事長何願平深有感觸地說，在寶安這個為專精特新企業「量身定制」的產業空間，讓他看到了深圳持續優化營商環境，支持企業創新發展的決心。

碧興物聯是國內生態監測領域的領軍企業，並於今年8月登陸科創板塊。此前公司辦公和研發分別位於兩個園區，如今的新總部實現了「樓上辦公樓下研發」的一體化運營模式，大大節省了管理成本。

碧興物聯的「新家」——匯智研發中心，位於深圳高新區寶安園區鐵仔山片區，項目總投資35億元，由寶安產業發展集團投資建設，由寶安區投資管理集團招商運營，是深圳首個以專精特新企業為主要產業特色的總部群落。

企業「引進來」：還要在園區內「立得下、扎得穩」

寶安區國資局相關負責人介紹，總部基地堅持「專精特新」和「中德歐」雙定位，建設寶安區「專精特新」展廳、黨群服務中心、政務服務中心、中德歐國際交流中心、多功能會議廳等產業服務配套。未來通過「政、產、學、研、用、投」六位一體的高質量運營服務體系，將匯智研發中心打造成為全國一流的專精特新企業總部集聚園。

為企業集人氣、優生態、增動力，還來自服務創新。園區運營方深圳市寶投園區運營發展有限公司總經理方燕說，要讓企業安心，並感到舒心，還需要為企業送政策、強鏈接，找市場、促發展，為企業長遠發展提供優質服務。

今年以來，園區組織政策宣講會、產業對接會、中德產業交流會，以及各類招商活動、外部推介活動近40場，進一步提升園區影響力，為入駐企業提振信心。呈現出企業園區「雙向奔赴」「彼此成就」的良好態勢。

記者瞭解到，目前園區已招引企業23家，包括2家科創板上市企業在內的10家「小巨人」企業、7家省級專精特新企業，預計產值約41.6億元（人民幣）；正在洽談引進58家知名品牌，其中18家意向入駐，充分彰顯了園區的「強磁力」。

數據顯示，深圳專精特新企業數量快速增長，各級專精特新企業總量超過8600家，數量位居全國前列。這其中，寶安區的專精特新企業數量位居全市第一，擁有國家級專精特新「小巨人」企業210家，市級專精特新中小企業2154家，被譽為「專精特新」第一區。