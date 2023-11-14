中國開通全球首條1.2T超高速互聯網主幹通路　1秒傳150部高清電影

11月13日，連接北京-武漢-廣州的全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路開通新聞發布會在清華大學舉行。

這條超高速下一代互聯網主幹通路基於中國自主研發的下一代互聯網核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等關鍵核心技術，總長3000多公里，實現系統軟、硬件設備的全部國產和自主可控。



據介紹，1.2T通路能夠在1秒完成150部高清電影的傳輸，傳輸效率是當前100G網絡的10倍以上。隨着AI大模型的爆火，算力成為數字經濟時代的新型生產力，該通路構建算力時代的關鍵基礎設施，實現大帶寬、低時延、高可靠的品質聯接，為算力網絡提供重要保障。

11月13日，連接北京-武漢-廣州的全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路開通新聞發布會在清華大學舉行。（中國教育和科研計算機網）

目前，全球互聯網400G主幹通路技術剛剛開始進入商業，人們普遍預測「T比特」超高速主幹通路技術將在2025年前後出現。本次全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路的開通是全球互聯網基礎設施發展的一個重要里程碑。

1.2T超高速下一代互聯網主幹通路，既是清華大學承擔「國家重大科技基礎設施未來網絡試驗設施：未來互聯網試驗設施FITI」項目的一個重大技術試驗成果，又是FITI高性能主幹網的重要組成部分，目前該通路運行平穩可靠，通過各項試驗測試，達到設計指標。

FITI項目負責人、中國工程院院士、清華大學教授吳建平表示，1.2T超高速下一代互聯網主幹通路的建成開通，為中國建設超高速下一代互聯網提供重要技術儲備，必將成為中國對全球下一代互聯網發展作出的重要貢獻。