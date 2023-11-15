被港警調查要轉帳30萬？理大內地研究生遇電騙　內蒙深港警方阻止

一名在香港理工大學就讀的內地研究生近日遇上電訊詐騙，向身在內地的父親聲稱自己被香港警察調查，急需父母轉帳30萬元（人民幣，下同），其後更一度失聯。經過內蒙古、深圳、香港三地警方合作行動，香港警方在一家酒店的房間找到該研究生，緊急勸阻為當事人保住30萬元。



據「赤峰公安」微信公眾號，11月11日傍晚6時許，計先生到內蒙古赤峰市紅山區公安分局刑偵大隊求助，稱他在香港理工大學就讀研究生課程的女兒發來微信，說因有境外交易，自己被香港警察調查，急需父母轉帳30萬元。計先生擔心女兒安危，拿不定主意是否應該轉帳，便找到民警尋求幫助。

當時計先生的女兒稱自己的電話被監控不能使用，短暫的語音通話中反覆強調要父親不要讓別人知道，要盡快轉帳，所發送的文字信息很快便撤回。民警判斷，計先生的女兒正在遭遇詐騙。

赤峰市紅山區分局反詐中心的民警緊急聯絡深圳市公安局反詐中心說明情況，深圳市公安局反詐中心負責人隨即聯絡香港警方，各方第一時間建立微信群聊，實時溝通。

由於計先生女兒拒絕接聽電話，為盡快找到計先生女兒，香港警方聯絡香港理工大學校方，發動師生力量聯絡計先生女兒，紅山區分局民警也通過微信設法獲取計先生女兒處所等信息。

經過一個多小時的努力，在當晚8時許，香港警方終於在一家酒店的房間找到計先生女兒，當面向其說明真相，為計先生一家保住30萬元 。