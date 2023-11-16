緬北3名電詐頭目被捕並移交中方　涉武裝護詐故意殺人

據央視報道，緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，周三（16日）被成功緝拿歸案。



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報道指，公安機關偵查發現，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙犯罪窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收斂、不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動，並涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣、危害極其嚴重。

報道續指，在充分掌握相關犯罪事實和證據基礎上，11月12日，浙江溫州公安機關決定對明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人公開懸賞通緝。為盡快將犯罪嫌疑人緝捕歸案，中國警方與緬甸政府相關部門開展聯合執法。在緬甸各方的積極配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3名重要犯罪嫌疑人被成功抓獲並移交中國公安機關。公安機關將徹查該犯罪集團全部違法犯罪事實，依法嚴懲。

報道稱，公安機關有關負責人表示，將繼續對緬北電信網絡詐騙犯罪集團緊盯不放，深入推進專項打擊行動，加大對緬北詐騙集團重要頭目的緝捕力度，堅決維護人民群眾生命財產安全和合法權益。公安機關正告緬北涉詐犯罪集團，要認清形勢、丟掉幻想，立即停止一切犯罪活動，停止一切侵害中國公民生命財產安全的行為，盡快釋放全部中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。