《紐時》：中國資金大規模外流　高達數千億美元

據美國《紐約時報》周二（28日）報道，今年中國資金大舉外流，規模高達數千億美元。



報道指，趁官方宣布防疫解封，中國富豪藉由購買海外公寓、股票和保險，或者存款於歐美銀行的帳戶，將款項轉至境外，估計今年的數額已高達數千億美元。按月來看，每月中國約有500億美元的資金外流，它們主要來自家庭和民營企業。

報道又稱，資金外流凸顯中國疫後復甦乏力及其他更深層次問題，如向來是家庭財富主要來源的房地產就陷入令人憂慮的放緩。而若更多家庭把儲蓄轉移到其他地方，可能會引發警惕。

近幾十年來，因大規模資金外流於拉丁美洲、東南亞，甚至導致2015年底和2016年初在中國爆發金融危機。這源於大型國企把資金大舉轉移到海外，如今，政府已就這方面加強政治控制，同時，在上海、深圳等城市，原本可以把人民幣兌換美元等外幣的非法兌換業務，也已在8年前被取締。

監管機構已關閉幾乎所有前往澳門的賭博遊途徑。（香港01記者攝）

報道進一步提及，監管機構已關閉幾乎所有前往澳門的賭博遊途徑，並禁止投資海外的酒店、辦公大樓等缺乏地緣政治價值的資產，但家庭和企業仍有辦法把資金轉到海外。例如，中國銀行和招商銀行的境內分行所頒布的金條價格高於香港分行約7%，這種價差顯示，民眾亟需易於轉往國外的黃金。

另一種把資金轉出境內的方法，就是到香港的銀行開戶並把錢款匯入，再購買類似銀行存款證的保險產品。據香港保監會數據，今年上半年，前往香港的大陸人購買新保單的支出，比2019年上半年增加21.3%，而這種銷售在疫情期間幾乎絕跡。