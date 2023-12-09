曾籲股民現時別入市　內地知名金融學者突遭全網禁言

時常評論股市的內地金融學者劉紀鵬周四（7日）突然遭全網禁言，引發關注。近日，他曾指出股市16年來都徘徊在3000點上下，呼籲股民現時別入市，等股市制度健全再買。



公開資料顯示，67歲的劉紀鵬是中國政法大學資本金融研究院院長、國家社科基金重大專案首席專家，曾任全國人大證券法、證券投資基金法、期貨交易法起草小組成員，還是股份制和公司問題專家，曾主持270多間企業的股改上市、公司戰略、併購重組和投資方案設計。他時常接受媒體訪問，發表看法，並透過社交平台評論股市與政策，被許多散戶譽為說真話的良心。

然而周四，劉紀鵬的抖音、微博、今日頭條等多個平台的帳號，皆顯示他已被平台禁言、禁止關注。其中抖音影片停留在周二（5日），微博帳號更已經消失。

值得一提的是，本月1日，劉紀鵬直言中國的資本市場相關制度還不完善，現時不是炒股的好時候，對普通股民而言，等解決了「一股獨大」（特定股東操控公司運作）等問題再考慮入市也不遲。

劉紀鵬時常透過社交平台評論股市與政策，被許多散戶譽為說真話的良心。（中國社會科學院）

據和訊網報道，劉紀鵬2日在和訊財經年會發表專題演講時指出，中國資本市場是改革開放以來財富分配不公平、缺少正義的市場。主要是公司大股東沒有把精力放在經營上，帶著中小股東實現上市公司財富的多贏，而是把精力都放在上市公司的減持，而大股東精力放在減持方面的根源點，是由於一股獨大。他表示，中國現在如果能夠解決資本供給和制度供給問題，像中國這樣的資本市場，怎麼樣也要搞到4000點，長期在3000點左右轉動太危險，投資者沒有信心。

而在5日，劉紀鵬還公開呼籲當局要把振興股市放在首位，一定要重視金融，另外能力也要跟上。他強調，資本市場起來了，消費、融資、配股都會起來，股價跟著也會起來。股市好起來後就可以帶動消費並拉動投資。