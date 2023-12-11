因降雪影響　山西二廣高速40多車連環追尾　致1死6傷

12月10日，有網民發影片稱，當晚8時左右，山西二廣高速G55原平至崞陽段受大雪影響，發生多車連續追撞事故。綜合內媒報道，事故時40多架車連環追尾，事發路段昨晚已被臨時管控。據《新京報》最新消息，事故暫時造成1人死亡6人受傷。



山西網民李先生介紹，該路段整晚都無法通車，部份車輛損毀嚴重，事故長度延綿超1公里。據其介紹，他的朋友被困在事故現場，萬幸無人受傷，目前已被其接出告訴，但朋友的車仍停放在高速上。

另有現場群眾拍攝的影片顯示，事故現場有明顯積雪，多車車頭被撞擊凹陷受損嚴重，還有汽車方向盤的安全氣囊彈出，安全氣囊上沾染有血跡，多人站在路面上撥打電話。

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據山西省氣像台消息，受冷空氣共同影響，10日夜間，山西全省陰天，有小雪，中部局部地區有大雪，而此次交通事故發生地所在的忻州正是位於山西省中部。山西高速公路警報救援專線工作人員介紹，事故可能因下雪路滑原因所致。目前，因為下雪原因，省內多個高速入口已經封閉。

據「山西高速公眾服務平台」微信公眾號當晚通報稱：G55二廣高速忻州段去往大同方向，原平站和崞陽站之間K621+500-K623+500之間發生追撞事故，正在處理中，詳情待報。往大同方向，原平站和崞陽站之間K621+500-K623+500處車輛擁擠。

最新消息：事故暫造成1人死亡6人受傷

據《新京報》今日（11日）報道，忻州相關部門表示，昨日事發路段發生29起交通追撞事故，現場約40輛車先後發生相撞，初步了解有1人死亡，6人受傷。此外，還有一輛裝載柴油罐車有輕微洩漏。目前消防人員已經趕赴現場處置。

二廣高速起自內蒙古二連浩特，終止於廣州，於2016年12月宣布全線通車，在其中的山西省段與青銀高速相切。