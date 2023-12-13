周海媚病歷遭醫院職工洩漏　傳涉事2人已移交警方

香港演員周海媚11日因病離世，卻傳有疑似生前最後一次就診的搶救病歷被洩露。內媒報道稱，已找到兩名涉及洩露病歷者並移交警方。



疑似周海媚生前送醫搶救的電子病歷截圖流出，並在微博等內地平台上瘋傳。（網絡圖片）

近日，已故香港演員周海媚電子病歷截圖遭洩露，病歷顯示涉事醫院為北京順義某醫院。內媒《新京報》13日報道，記者從涉事醫院知情人士處獲悉，已找到兩名涉及洩露病歷者並移交警方。

報道引述知情人士說法稱，涉事兩人中一人為醫院職工，另一人為該職工的朋友。目前涉事職工已被暫停執業，醫院正等待警方進一步調查結果。涉事醫院工作人員向媒體證實，網傳病歷確是該醫院真實病歷。工作人員稱，後續將根據警方調查結果，進一步調查處理。

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根據內地網絡流傳的電子病歷資料顯示，周海媚在12月11日上午11時11分緊急被送入北京中醫醫院，而非此前所傳的協和醫院。據周海媚的同事描述，周海媚是在當天上午10點多時被同事發現昏迷，同事隨即撥打120急救電話。周海媚的同事又表示，周海媚在過去一周有咳嗽和呼吸困難的症狀，並在家中自行吸氧；在她送院的前一晚，周海媚的呼吸困難症狀加重。

電子病歷資料又顯示，周海媚被送達醫院時，已經意識不清，全身冰冷僵硬，出現了屍斑，其瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸。醫生診斷她心臟停止跳動、意識喪失和呼吸停止。疑似電子病歷資料又顯示，周海媚此前曾患有高血壓和系統性紅斑狼瘡。

內媒《極目新聞》13日援引北京市順義區衛健委工作人員說法報道，稱已關注到相關情況，「業務科室在處理這個事情，調查出來後會第一時間對外公布結果」。