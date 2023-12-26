北京逾300小時低於0°C　創72年來最長低溫

北京自12月11日至25日，持續攝氏零度以下的低溫累計超過300個小時，創下繼1951年有完整紀錄以來，12月期間北京最長連續低溫。



《北京日報》報道，25日下午2時50分，南郊觀象台的最高氣溫終於回升到了冰點。至此，風、雪、寒流、持續低溫籠罩北京近半個月的「冷酷」考驗就此告一段落。

報道指出，南郊觀象台從12月11日0時開始氣溫低於冰點，直到25日，持續零度以下的低溫累計已經超過了300個小時，這是繼1951年有完整紀錄以來，在12月期間北京最長連續低溫。

1979年2月，北京，雪中的紫禁城。（視覺中國）

另外，根據歷史記錄，12月的北京，最低氣溫低於零下10度的連續低溫日數最長為11天，出現在1952年12月15日至25日。這次持續低溫期間，北京最低氣溫低於零下10度的連續低溫日數達到9天，雖然沒破紀錄，但也讓北京經歷了漫長的嚴寒。

北京氣象高級工程師尹炤寅解釋，北京罕見低溫會維持較長時間，是因為有大量冷空氣源源不斷到達；從這次的冷空氣甚至抵達廣州，廣州的氣溫降到零下，降溫天氣能夠往南推這麼遠，說明冷空氣持續輸送。意即，冷空氣剛來的時候帶來的降溫很猛烈，同時持續的補充冷空氣也使得氣溫長時間維持在低點。

北京氣象局指出，寒冷持續了整整兩週後，氣溫終於從低谷中緩慢爬升出來；來週不再是嚴酷的寒冷主調，天空晴雲交替，氣溫穩步回升。