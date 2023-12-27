中國首艘大洋鑽探船「夢想號」 首航成功

自然資源部中國地質調查局27日宣布，中國首艘大洋鑽探船「夢想號」首次試航，各項指標滿足或優於設計，試航取得圓滿成功。



內媒《澎湃新聞》報道，本次試航於12月18日在廣州南沙啟動，夢想號依靠自身動力靠離碼頭，總航程約500海里，共有200餘名工程技術人員和管理人員參加，通過對航行工況下的各系統開展單獨和聯合調試，成功完成船舶電站、推進系統、通訊導航、救生錨泊等19項關鍵船用系統調試，按計劃完成航行試驗及國際規定的取證相關項目。船體檢查和試航數據分析顯示，主動力等船用系統通過驗證，性能及各項指標達到或優於設計要求。

夢想號總噸約3.3萬噸，總長179.8米，續航力1.5萬海里，具備全球海域無限航區作業能力和海域1.1萬米的鑽探能力，由自然資源部中國地質調查局組織建造，中國船舶集團承擔設計建造任務，150餘家參研參建單位密切協同，於2021年11月30日正式開工，2022年12月18日實現船舶主船體貫通，2023年12月18日正式命名並啟動試航，預計2024年全面建成。

該船完成多項國際首創設計，建成後將為天然氣水合物勘查開採產業化提供重要裝備保障，進一步提高中國能源自主保障能力，有力支撐中國實施大洋鑽探國際大科學計劃，提升「深海進入、深海探測、深海開發」能力。