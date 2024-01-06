中國今年到期地方債4.65萬億破紀錄　考驗地方再融資能力

中國地方政府融資平台（LGFV）今年將有創紀錄的4.65萬億（人民幣，下同）債券到期，比去年增加約13%，創紀錄新高，單計第一季，到期總量高達1.2萬億元，考驗北京當局協助地方再融資債務，避免發生違約的能力。



此外，去年內地各省發行專項債券，向脆弱的地區銀行挹注破紀錄的2183億資金，凸顯房地產危機對地區銀行構成的壓力升高。



Creditsights高級信貸分析師曾竹君表示，遏制LGFV的信貸風險蔓延，以及防止系統性金融風險，仍然是今年中央政府的首要任務。標普全球評級信用分析師李春燕分析指，最近的化債措施短期內一定程度上支撐了市場信心，但整個城市建設投資板塊仍面臨償債壓力。鑑於城市建設投資市場化轉型在多方面遇到困難，故此持續發債借新還舊的能力非常重要。

《彭博社》去年八月報道，中國是時推出一項總值一萬億人民幣的計劃，允許地方政府將部分LGFV債務換成利率較低的官方債券，「儘管此計劃只涵蓋這些LGFV估計持有近九萬億美元債務的一小部分，但在計劃推出後，LGFV提前償還債務的情況激增」。

中國人民銀行行長潘功勝表示，人行在必要時會對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。（資料圖片）

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷則認為，市場似乎堅信北京政府不希望LGFV發生任何違約，再融資計劃意味了多數的LGFV今年能夠獲得合理的流動性，並展延債務。但吳卓殷提醒，內地經濟成長放緩將帶來流動性壓力，來自高風險省份的一些LGFV今年可能仍會因債務到期而陷入困境。

此外，中國金融數據提供商萬得（Wind）認為，去年內地各省用於強化地區銀行資本緩衝而發行的專項債金額，比前一年增加了兩倍多，這些專項債的收益只能用於向銀行注資，也被用來加速內地負債地區實力較弱銀行的整併，而這些地區正竭力因應持續延燒的房市危機。

從過去10年的GDP增速來看，貴州平均經濟增速全國居首，但貴州同時也是全國債務最為嚴重的地區之一。(資料圖片)

評級機構穆迪分析則是直指，淨利息收益率下跌將損害小型銀行的補充資本能力，扭轉逆境的方法就是多放貸來「開源」，可是優質客戶難找，主動減息搶客反過來又會削弱盈利能力。

穆迪分析師萬穎認為，地方銀行持有銀行體系25%的資產，未來12個月銀行業面臨的風險將因為對各個產業的曝險而上升，包括製造業、零售業、房地產、建築業和地方政府融資。萬穎指出，這些風險對於一些地區銀行、信託公司和資產管理公司來說相當巨大。