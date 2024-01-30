金燦榮：中國在東亞已具絕對優勢　現在解決統一問題也可以

2024年是全球範圍內的「大選年」，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，現在各國左右對立都非常厲害，「左的更左右的更右」，各國外交容易極端化；中國在東亞已經擁有絕對優勢，要現在解決兩岸統一問題「也是可以」。



內媒《觀察者網》30日刊登內地知名國際問題專家金燦榮專訪。展望2024年國際局勢，金燦榮指出，朝鮮半島南北對立正在上升，俄烏衝突在延續，中東衝突在擴大，東亞的潛在風險也在上升，「中國這邊也是有點危險的，菲律賓在鬧事，台海也有點危險」。

金燦榮細數今年大概有70多個國家舉行選舉，覆蓋的人口約41.7億人，而且都是比較重要的國家和地區，如美國、俄羅斯、歐盟等，這些發生領導人更替的國家和地區的內部政治對國際關係的衝擊會比較大。

美國共和黨內初選正炙熱，前總統特朗普在黨內提名戰連勝兩場後，美媒報道，共和黨全國委員會（RNC）正審視一項決議草案，若獲通過就會提前宣布特朗普成為推定的黨內初選勝出者。（REUTERS）

同時，金燦榮認為，現在各國內部的左右對立都非常厲害，左的更左右的更右。不僅是內政的對立，各國的外交也越來越容易極端化，這對世界的和平穩定和健康發展都不是很有利。

至於台灣大選後的兩岸關係發展，金燦榮認為，有「台獨金孫」之稱的賴清德當選是大部分人都預料到的事，說明台灣的基本政治生態目前是很穩定的，那就是綠營比較大，傾向於「獨」的力量比較大，而藍營比較小，這就意味著和平統一很難。由此，台灣問題最終的解決還是取決於中國大陸的發展。

金燦榮分析，如果中國的絕對力量超過美國，解決台灣問題就會比較容易。儘管中國現在絕對力量和美國仍有差距，但在台灣局部區域已經有某種優勢。

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右）在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

「民進黨繼續執政對兩岸的交流肯定不利，但對於最終解決統一問題，不是很重要的因素，最主要的因素還是取決於中美力量的對比。儘管中國經濟當前面臨困難，但還是保持往上走，趕上美國只是時間問題。」金燦榮說道。

金燦榮強調，一旦中國全面趕上美國，解決台灣問題就更主動。但現在中國在東亞已經擁有絕對優勢，「某種意義上講，我們要現在解決也是可以的，對吧？」

針對中美關係，金燦榮表示，目前美國國內政治背景正在變差，他預期今年中美關係的總態勢應該是負面的比較多，可能最後的結果還不如2023年。畢竟對於美國國內政治來說，在大選中打「中國牌」還是最方便的，而且沒什麼成本。因此大陸要未雨綢繆，做最壞的準備。