落馬80後女官索賄40萬遭舉報　曾揚言｢你能幹過我？｣如今痛哭懺悔

由山西省紀委監委宣傳部與山西廣播電視台聯合攝製的電視專題片《護航》近日播出，當中披露落馬「80後」女幹部——山西陽曲縣淩井店鄉原黨委書記張玥索賄數十萬元（人民幣，下同），更揚言「你覺得你和我對着幹能幹過我？」，她出鏡懺悔時哭着說，「不僅給自己丟人，給縣裏面丟人，讓人家對基層幹部怎麼看啊。」



張玥出鏡懺悔時哭着說，「不僅給自己丟人，給縣裏面丟人，讓人家對基層幹部怎麼看啊。」（影片截圖）

去年2月21日，一段「鄉黨委書記」索賄40萬的舉報視影片，在內地網絡迅速傳播。兩日後，被舉報人張玥被當局立案審查調查，並採取留置措施。

專題片披露指，張玥在和舉報人的對話中表示，「你覺得你和我對着幹能幹過我？」、「你覺得在鄉鎮誰能幹過我了？」等內容。

而至於舉報人和張玥的關係，專題片介紹，張玥長期擔任鄉鎮的主要領導，民營企業主閆某為了接近張玥，多次給其飯局買單，逢年過節送禮品，成了名義上的「朋友」。

2022年6月，淩井店鄉相繼啟動相關工程，未經招投標，張玥自作主張把兩項造價200萬元的工程交給閆某，並安排下屬補辦虛假的流程手續。之後，張玥將欠閆某的36萬元購房款強行當作給自己的好處費，閆某覺得維護「合作關係」成本太高，一怒之下就實名舉報了她。

去年5月，張玥受到開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴；去年7月，張玥涉嫌受賄罪一案，被提起公訴；去年11月，張玥被陽曲縣人民法院以受賄罪判處有期徒刑5年，並處罰金25萬元。

據太原市紀委監委公布的張玥履歷顯示，1982年6月出生的張玥是山西陽曲人，在職大專學歷，2001年9月參加工作。曾任陽曲縣侯村鄉組宣委員；共青團陽曲縣委書記；陽曲縣大盂鎮黨委副書記、鎮長、四級調研員。2021年12月，任陽曲縣淩井店鄉黨委書記、四級調研員。