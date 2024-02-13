「龍」飛船、「龍」無人機…　國際上有哪些和龍有關的科技產品？

今年農曆新年喜迎龍年，各式由龍延伸而出的吉祥話滿貫大街，添增過年喜氣。龍在中國文化裡象徵着好兆頭，而在一些跨國品牌的產品，也日漸能見得「龍跡」。包含龍飛船、龍無人機等，在國際上與龍有關的科技產品還有哪些呢？



SpaceX龍飛船（SpaceX Dragon）是世界上第一艘由私人公司研發的航天飛船，名字來自於美國民謠《神龍帕夫》（Puff the Magic Dragon）。2002年SpaceX成立後，許多人認為馬斯克「不可能成功」，這也是馬斯克以「龍」這一神話形象命名飛船的原因。

SpaceX於2004年開始研發第一代貨運龍飛船，2008年獲得NASA價值16億美元的「商業補給計劃」合同，為國際空間站運送貨物。

SpaceX隨Dragon太空船發表了太空衣，並由人偶Ripley穿着升空。（NASA；SpaceX）

2012年第一代龍飛船發射成功後，SpaceX便開始推進第二代載人龍飛船的研製。2020年，載人龍飛船成功將4名宇航員送往國際空間站，成為首個執行空間站乘組輪換任務的商業航天器。2024年1月，龍飛船再送私人宇航團隊前往國際空間站。

而近期在東京大學JSK實驗室，機器人專家開發了一種名為「龍」的無人機，不僅能在飛行中「變身」，自由穿梭狹窄空間，還擁有簡單的抓握能力，能夠關閉各種角度的工業閥門。

日本研發飛行龍無人機Dragon，盤踞空中婉若遊龍。（網上圖片）

同時，團隊把無人機模塊化組合，在重要的關節部位設計獨立供電，用電路板組成神經元，使得各個無人機都能在工作中平穩飛行。目前，這款無人機已經能完成多種自由形態變化，既能在天上飛，也能在地上走，但因電池太小，這款機器最多只能續航三分鐘。

此外，高通的「驍龍」也是必要一提。2007年，美國高通公司推出Snapdragon處理器，2012年將其中文名稱定為「驍龍」。2017年，高通將「驍龍處理器」更名為「驍龍移動平台」，在十幾年的發展中，驍龍已成為業界領先的全合一、全系列智能移動平台，包括驍龍8系、7系及6系等。

搭載了驍龍8 Gen 2的小米13 Pro在很多方面進行了升級（小米官網）

「驍龍」各系列移動平台廣泛應用於各種移動設備上，使得這些設備在性能、功耗、充電速度等方面都得到了大幅提升，推動了移動設備的智能化進程。

驍龍最早一代的產品為驍龍S1，始於2007年，終於2011年，最新一代產品為2024年1月發布的驍龍XR2+Gen 2，是高通專為混合現實頭戴設備而設計的晶片。