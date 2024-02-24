四川水壩工程影響古寺廟2000人家園　外媒：近百名藏民抗議後被捕

據《自由亞洲電台》報道，近日有百多名藏族僧侶和民眾因抗議當局在金沙江上游修建水電站項目被捕。報道稱，這座計劃中的大壩工程將摧毀當地6寺2村，2000多居民將面臨迫遷，更可能摧毀歷史最早可追蹤到13世紀的寺廟壁畫。目前，德格縣政府和德格縣公安局並未回應此事。



《自由亞洲電台》詢問中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對於事件的看法。他表示，不了解上述拘捕事件。劉鵬宇並在電子郵件中聲明， 「中國是一個法治國家」，並強調「中方依法保護中國公民的合法權益」。



6寺2村面臨迫遷 寺廟壁畫恐被摧毀

《自由亞洲電台》報道稱，2月14日，約300名藏人集結縣政府抗議；22日已知有上百人被抓。由於當局對公眾集會嚴密控制和監視，這樣大規模的抗議活動在中國境內的藏人社群相當罕見。

該報道指出，崗托水電站大壩建設將迫使德格縣的上旺托村和石帕村，以及耶那寺、旺托寺、卡多寺、昌都鎮的饒登寺、貢薩爾寺和札西寺被迫重新安置，約有2000人將被迫搬遷。

藏族女作家唯色表示，表示水電站水壩工程將完全淹沒德格縣六座寺院和兩個村莊。她說明，受影響的六座寺廟當中，汪堆寺和銀南寺是藏傳佛教薩迦派寺廟，歷史悠久，在文革中倖存下來，寺內一批十四至十五世紀壁畫，是當今最重要的藏傳佛教壁畫，對研究藏族繪畫藝術具有較高的參考價值。

值得一提的是，因信奉藏傳佛教的緣故，寺院在藏民心中的地位極高、且十分神聖。以西藏拉薩為例，圍繞大昭寺（藏傳佛寺之首）而建的八廓街，是當地最繁華以及最古老的街道。藏民普遍認為順時針繞行八廓街轉經，可表示對供奉在寺院內釋迦牟尼佛像的朝拜，因此八廓街上不乏見到虔誠朝聖的藏民，他們有的手持轉經筒前行，有的以三步一叩首（磕長頭）的方式詮釋着自己的信仰。

《自由亞洲電台》採訪藏民薩格爾扎西。他稱，金沙江是長江上游，如果生態環境被破壞，對中國將是災難性工程，對人類的生存環境造成很嚴重的後果。這不僅僅是藏人生存環境被破壞的問題，也是影響整個中國、亞洲、世界的環境問題。他表示，當地藏人以農牧為主，並不需要那麼大的電廠電力，崗托電廠是為了輸電到其他漢人居住的大城市。

據內媒報道，金沙江是中國最大的水電基地，是「西電東送」主力。全長3479公里的金沙江，天然落差達5100米，佔長江幹流總落差的95%，水能資源蘊藏量達1.124億千瓦，技術可開發水能資源達8891萬千瓦，年發電量5041億千瓦時，富集程度居世界之最。

金沙江幹流按上中下游分別佈置了25座水電梯級，已建在建的梯級電站已達到了20座（不包括支流雅礱江已建在建的系列梯級），金沙江上游川藏段共佈置八個梯級電站，分別是：崗托水電站（110萬千瓦）、岩比水電站（30萬千瓦）、波羅水電站（96萬千瓦）、葉巴灘水電站（198萬千瓦）、拉哇水電站（168萬千瓦）、巴塘水電站（74萬千瓦）、蘇哇龍水電站（116萬千瓦）和昌波水電站（106萬千瓦），初步規劃裝機容量898萬千瓦。由華電金沙江上游水電開發有限公司負責開發。

金沙江是「西電東送」主力。（Wikimedia Commons）

影片在內地被封鎖 當地傳村莊交通封閉

據了解，此事件影片先是在抖音、微信、微博流傳但不久後被刪除。《自由亞洲電台》引述消息人士指出，因為消息被封鎖，當地遭斷網斷電，年輕人手機被沒收，相關照片、影片可能被刪除以防止流出境外。進出村莊的交通也傳出被封閉。

消息人士表示，「中國政府先請寺院堪布（主管）和村長去開會，就把人抓起來。老百姓看到人有去不回，要求放人」，他稱，「現在聽說青壯年都被抓走了，村莊圍起來，被斷網、斷電，不讓外人接觸，藏人遭毒打。昨天消息是，那些人受到很殘酷對待。」

他又稱，中國政府至少下令當地3個寺院要搬離，受影響的包括河西（西藏自治區江達縣）的旺波堆鄉、德格的（江東、四川甘孜州）旺波堆村、秀多貢村等，至少有6座寺院在搬遷之列。

他更表示，「鏡頭可看到老百姓下跪，第一天中國武警、特警（態度）還好，第二天開始動手，毫不手軟，把年輕人手機都沒收。當地藏人也不清楚整體狀況，無法對外聯絡。」