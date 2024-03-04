中國石油深地塔科1井鑽探深度突破一萬米　刷新亞洲最深井紀錄

3月4日下午2時48分，位於新疆塔克拉瑪乾沙漠腹地，中國石油塔里木油田深地塔科1井的鑽探深度終於突破一萬米，目前正繼續向目標深度11100米挺進。

深地塔科1井成為中國第一口垂直深度超過一萬米的井，不僅再次刷新亞洲最深井紀錄，也創造了當今世界上鑽探一萬米深井用時最短紀錄。



深地塔科1井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣境內，設計井深11100米，這口井主要任務是進行地球深部科學探索和超深層油氣勘探。進入8000米深度後，地層異常堅硬，井上先後更換15隻鑽頭，才艱難鑽進到萬米。

中國石油深地塔科1井鑽探深度突破一萬米。（央視新聞）

深地塔科1井自上而下要鑽穿塔里木盆地13個地層，目前已鑽到第12個地層，鑽頭正鑽探5億年前的岩石。為打成萬米深井，採用了中國自主研製的全球首台12000米特深井自動化鑽機，創新研發了220攝氏度超高溫鑽井液、抗高溫螺桿等工藝技術，同時儲備了萬米取芯裝備、特高壓壓裂車等一批關鍵核心裝備。

中國石油深地塔科1井鑽探深度突破一萬米。（央視新聞）

中國工程院院士趙文智介紹，現階段對萬米深層的油氣藏的形成的基本理論認識還處在假設階段，經過這次鑽探後可獲取第一手資料，有些假設會被肯定，有些假設會被修改，甚至有些假設會被改變，對中國萬米深層石油地質理論的進步和發展無疑是非常重要的探索。

萬米深井鑽探以來，地質人員分批次對不同深度的岩石進行採樣，並對樣品的地質特征完成了刻畫描述，繪製出中國首份萬米深層地質剖面圖。（央視新聞）

萬米深井鑽探以來，地質人員分批次對不同深度的岩石進行採樣，並對樣品的地質特征完成了刻畫描述，繪製出中國首份萬米深層地質剖面圖。