巴爾的摩塌橋｜領港水手掌舵仍出事　1關鍵動作挽救更多生命

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）3月26日因遭掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船撞上而倒塌。美媒指，「達利號」當時是由2名領港員（Pilot，又譯引水人、帶水、領航員或領水員）操控，而非船上人員，當時船隻完全斷電，領港員下達一連串指令，成功挽救多條性命。



美國領港員協會（American Pilots Association，暫譯）執行董事戴蒙德（Clay Diamond）表示，他與馬里蘭領港員協會（Association of Maryland Pilots，暫譯）保持密切聯繫，以了解意外發生前、在「達利號」上發生的情況。

根據戴蒙德說法，當「達利號」距離弗朗西斯斯科特基大橋只有幾分鐘路程時，它完全斷電，這意味着船隻失去引擎動力和電力，領港員迅速下達一連串指令，要求船舵使勁向左轉，同時放下左錨以減緩貨輪速度，阻止它向右搖擺，「這些都是適當的步驟，但它發生得太快，準備的時間太短，再多的演練也不夠。」

巴爾的摩塌橋：衛星圖像顯示，掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船2024年3月26日撞向美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）的弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）。（Reuters）

領港員也是聯繫調度辦公室，要求封鎖大橋交通的人。戴蒙德說，領港員在減速船隻和防止漂向橋樑方面已「盡其所能」。

對於「達利號」撞擊弗朗西斯斯科特基大橋前發出求救訊號，馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）大讚「這些人都是英雄」。

事發於26日上午1時30分左右，「達利號」撞上弗朗西斯斯科特基大橋，導致橋樑發生部份倒塌意外。

弗朗西斯斯科特基大橋又稱為外港橋（Outer Harbor Bridge，暫譯） ，但往往被簡稱為Key Bridge，是一條鋼拱型連續桁架橋（Steel Arch-Shaped Continuous Truss Bridge）。它橫跨帕塔普斯科河（Patapsco River），1977年3月通車。

領港員是什麼？

每艘進入美國水域的外國船隻都必須有一名持有州證書的領港員在船上。一般情況下，大部份地區都會有領港員，其職責是在船隻進出港口時提供導航指導，確保船隻安全通過狹窄或複雜的水道。

由於遠洋船隻的船長未必熟識當地港口的地理環境和海上交通情況，領港員需在遠洋船隻抵港或離港時上船陪同船長，給予航行意見，直至船隻安全繫固於碼頭或錨地，或離開港口繁忙地帶。