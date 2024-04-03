日本西南部海域台灣近海大地震　沖繩海浪料3米高

台灣附近發生7.4級地震。路透社指，台北強烈震感，部份地區停電。日本放送協會報道，日本西南部海域發生7.5級地震。



報道指，高達3米的海嘯預計將於格林威治標準時間上午1時左右抵達日本沖繩西南部海岸，0.3米海嘯襲擊日本西南部與那國島。

日本氣象廳已向沖繩本島地區、宮古島·八重山地區發布海嘯警報。

台灣附近2024年4月3稱發生7.4級地震。路透社指，台北強烈震感，部份地區停電。（日本氣象廳截圖）

台灣近海地震，中國福建省福州、廈門、泉州、寧德、上海都有震感。

據香港天文台的初步分析，2024年4月3日上午7時58分台灣發生一次7.3級地震，震中位於北緯23.86度，東經121.66度附近，即花蓮之東南偏南約15公里（即距離香港之東北偏東約790公里），震源深度約10公里。

香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

台灣中央氣象局稱，2024嗎4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。（中央氣象署網頁截圖）

台灣中央氣象局稱，3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。