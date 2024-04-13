曾威脅封鎖霍爾木茲海峽　伊朗革命衛隊波斯灣扣押白羊座號貨櫃船

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）4月13日稱，伊朗革命衛隊在波斯灣扣押「白羊座」號（Msc Aries）號貨櫃船。通訊社稱「白羊座」號與以色列有關，伊朗革命衛隊正在指揮被扣押的船隻駛往伊朗水域。



同日較早時一些西方媒體及機構稱，有一艘在船在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被人「登上」。

英國海上貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，簡稱UKMTO）發聲明稱，當地時間13日清晨，「一艘船在阿聯酋富查伊拉（ Fujairah）東北50海里處被『地區當局』扣押」。

據稱這艘船在從阿聯酋駛向印度的途中、在霍爾木茲海峽附近「被疑似伊朗伊斯蘭革命衛隊扣押」。

另據美媒13日報道，根據它拿到的一段影片以及消息人士對其所講，被扣的可能是懸掛葡萄牙國旗的「白羊座」號貨櫃船。

美媒稱，「影片顯示，一架直升機懸停在這艘貨船上方，武裝人員登船」。

海事追蹤網站稱，這艘船是Zodiac Maritime旗下的MSC Aries，該公司是一家國際航運公司，部分股權由以色列商人Eyal Ofer所有。

Zodiac Maritime稱，MSC公司是被扣押的船隻的管理者和商業運營商，MSC負責所有船隻活動，包括貨物操作和維護。被扣押船舶的所有權由Zodiac附屬的Gortal Shipping作為融資方持有，並已長期租給MSC。

伊朗塔斯尼姆通訊社2024年4月13日稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊在波斯灣扣押「白羊座」號（Msc Aries）號貨櫃船。同日較早時一些西方媒體及機構稱，有一艘在船在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被人「登上」。（CCTV國際時訊）

一名中東防務官員認為，這次襲擊是伊朗所為。事件發生正值德黑蘭與西方關係因以色列攻擊加沙而變得緊張之際。

影片顯示UKMTO同日較早時報告已發生的襲擊事件。影片內容與已知的登船細節相符，且涉事直升機似乎是伊朗革命衛隊使用的直升機；該組織過去曾進行過對其他船隻的襲擊。

霍爾木茲海峽是位於伊朗與阿曼穆桑代姆省（Musandam Governorate）之間的海峽，它連接波斯灣和阿曼灣，也是唯一一個進入波斯灣的水道，全球五分之一的石油輸送都經過這裏。

富查伊拉位於阿聯酋東岸，是該區船舶裝載石油、接收補給品或船員換班的主要港口。

圖為2020年9月15日巴林外長扎耶尼、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普及阿聯酋外長阿卜杜拉在華盛頓白宮參與《亞伯拉罕協議》簽署儀式。（Reuters）

伊朗革命衛隊海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）4月9日說，如當局認為有必要，可能會關閉霍爾木茲海峽。

他表示，伊朗將以色列在阿聯酋的存在視為威脅。作為美國斡旋的「亞伯拉罕協議」的一部份，以色列2020年與阿聯酋建立了外交關係。

2023年10月7日，以色列空襲加沙地帶，反擊哈馬斯的突襲行動，圖為加沙情況（Reuters）

自2023年10月以色列對巴勒斯坦極端組織哈馬斯開戰以來。以色列與盟友美國跟黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門與伊朗結盟的組織多次發生衝突。

以色列被指在4月1日疑對伊朗駐敘利亞大馬士革的大使館附屬建築物的空襲，伊朗揚言報復。這次空襲導致包括2名高級指揮官在內的7名革命衛隊軍官死亡。

美國總統拜登（Joe Biden）12日表示，他預計伊朗遲早會攻擊以色列目標，同時警告德黑蘭不要繼續行動。

有伊朗在背後支持的胡塞組織數月來一直在紅海襲擊來往船隻，對全球貿易造成嚴重影響。胡塞武裝稱，其目標是與以色列有聯繫的船隻，以報復以色列在加沙的行動。

美國和英國則為回應胡塞武裝的襲擊，對組織的目標進行打擊。