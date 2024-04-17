美司法部長加蘭：拜登熟練處理國內外事務　沒有任何身心障礙

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）4月16日出席國會聽證會，提及81歲總統拜登（Joe Biden）的身心健康狀況，稱對方熟練處理國內外事務，認為拜登「沒有任何障礙」。由加蘭任命調查拜登機密文件案的特別檢察官羅伯特．許（Robert Hur） ，2月發表調查報告時指拜登記憶力「明顯有限」 ，引起廣泛關注。加蘭16日拒就該報告發表評論。



2024年4月16日，美國司法部長加蘭（Merrick Garland）出席眾議院的聽證會，就司法部年度預算接受質詢。（Reuters）

加蘭出席眾議院撥款小組委員會，為拜登的健康狀況護航，稱看到對方在處理外交事務、軍事戰略及政策問題時，於會議上熟練地指引工作人員和內閣成員，並指對方對保護國家的決策持續果斷。加蘭表示，不認為拜登有身心障礙，「我對總統完全有信心。」

民調顯示，拜登的年齡是選民最關心問題之一。 路透社與益普索去年9月進行的民意調查發現，77% 的受訪者認同拜登太老而不適任總統，對川普有此看法者則有56%。