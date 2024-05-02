新加坡駐東京外交官承認偷拍少男更衣照 日本法庭傳召供證
撰文：聯合早報
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日本媒體報道，新加坡駐東京的一名外交官承認偷拍未成年男孩的照片，日本法庭已傳召他出庭供證。
日本《朝日新聞》星期四（5月2日）報道，今年2月27日，這名55歲新加坡籍男子被發現在東京一公共澡堂的男性更衣室，使用智能手機偷拍一名正在更衣的少男。《朝日新聞》未報道這名男子的姓名。
報道指，男子所為被澡堂的一名員工發現，並向警方報案。事發澡堂位於新加坡駐日本大使館附近。
警方調查人員在查看男子的手機時發現，手機存有被偷拍少男的裸體照，以及該澡堂多名男顧客的照片，這些照片似乎都是在澡堂的公共更衣室偷拍的。
偷拍至少700張不雅照
據報道，這名男子向警方調查人員承認，他也在其他公共澡堂進行偷拍，過去六個月至少拍了700張不雅照。
2月27日被發現偷拍當天，該男子告訴警方自己是一名外交官，他拒絕前往警局錄口供，要求在澡堂接受警方問話。男子被警方盤問時承認，過去在該澡堂進行過五次偷拍。
男子當天拒絕向警方交出手機，但在被偷拍少男的父母要求下刪除了少男的照片。
據日本放送協會（NHK）報道，當天被偷拍的少男是一名13歲的初中生。涉案男子未被提控，但據報已被新加坡駐東京大使館解雇。
NHK指出，東京警察廳已要求該男子在日本法庭出庭供證，警方正在考慮以違反兒童色情法的罪名起訴他。
身為外交官，該男子在離開日本前享有免遭逮捕的豁免權，因此警方已經通過日本外務省向法庭提出傳召男子的請求。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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