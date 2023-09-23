中國夫妻蜜月遊沙巴驚揭民宿藏偷拍鏡頭　仲介回應令人氣憤｜有片

一名中國籍女子在社交媒體控訴，去沙巴亞庇度蜜月時，入住每晚400令吉（約667元港幣）的民宿房間竟藏着閉路攝錄鏡頭！



該名女子在社交媒體小紅書上控訴，她於9月去沙巴游玩時，透過訂房平台入住了一間民宿，卻發現房間竟有藏着閉路攝錄鏡頭，令她與丈夫大感吃驚，並立即前往當地警局報警。

【相關圖輯】酒店用剩番梘去咗邊？「回收再用」過程曝光震驚網民：唔知好過知（點擊放大瀏覽）：

+ 19

「我在9月6日凌晨2時抵達亞庇機場，凌晨3時抵達民宿，我讓我丈夫去檢查是否有攝錄鏡頭，結果真的在睡床對面的插座處，發現了一個改裝的攝影鏡頭。」該名女子指出，插座中間有個圓孔，當她們拿手電筒照射時，有鏡面反光感覺，接着他們很輕易就將插座面板拆下，查看內部竟有小型攝影鏡頭。

「我的女性友人看到照片都沒認出這是攝影鏡頭，可能男生對數碼設備比較熟悉，因此能一眼看出這是攝影鏡頭。」她呼籲女生需仔細觀察這類攝影鏡頭的外觀，就和手機攝影鏡頭一樣。

該名女子事後聯繫民宿中介詢問，但對方卻已讀不回。由於攝影鏡頭面對着床，讓她不敢脫去衣服洗澡。她的丈夫只好拿面紙及其他物品擋住鏡頭，等到天亮後向訂房平台投訴後，她們才退房入住其他酒店。

該名女子透露，事發後她立即發文，在社交媒體引起很大的迴響，許多網民鼓勵她報案處理。隨後，他們在一名華裔女子的幫助下，才成功報案。隨後，她被告知警察已和民宿中介取得聯繫，對方反指她想要賴賬，令她感到氣憤。「就為了400令吉一晚的住宿費，需要折騰自己嗎？好好的度蜜月，結果計劃全被打亂。」她指出，警察之後有勸告她刪除貼文。警方也去了案發地點。

無論如何，目前的她已返回中國，也獲得了民宿退款，但她還是二度發文，希望藉此提醒民眾。

【相關圖輯】旅遊注意｜酒店房門底驚見長勾伸入 內行網友教幾招防賊人入侵（點圖放大瀏覽）：

+ 12

擔心安裝攝影鏡頭 可試以下簡單方法

隨着酒店安裝攝影鏡頭事件讓人擔心，《東方日報》為此整理出一些方法，以幫助大家檢查酒店內是否有安裝攝影鏡頭。

首先，可打開手機照相功能，然後關閉房間內的燈，並拉上窗簾，讓房間處在黑暗狀態。接着，圍繞房間檢查房間所有的死角包括天花板、廁所及櫥櫃燈，通常攝影鏡頭會藏在很隱秘的地方，很多時候都是安置在面對床的物品內。一旦發現手機上有紅點，很可能就是攝影鏡頭。

【延伸閱讀】客房用品能帶走嗎？酒店前經理：這些可放心拿（點圖放大閱讀）：

+ 22

敲響旅遊業警鐘

另一方面，馬來西亞國家消費人行動議會沙巴分會（沙國消）第一時間跟進有關插座暗藏攝影鏡頭事件時表示，民宿營業者應該時刻確保其提供的住宿，能夠提供足夠的安全和隱私，避免有心人渾水摸魚，在入住民宿時動了手腳，導致下一個租戶成為受害者。

有關插座暗藏攝影鏡頭的事件，敲響了民宿業的警鐘，民宿業者應該定期的對管理下的單位進行排查，避免出現有心人假借住宿之名，實則為了進行齷齪的不法行為。

沙國消強調，所有的民宿租戶，在預定任何民宿前，應該本着隱私權益，要求業者提供有關任何所裝置的錄影或錄影設備，並確在住宿期間能夠獲得安全和舒適感。「部份業者為了安全起見，往往都會在民宿周圍或是門口安裝攝影鏡頭；但是也不排除有心人特意租借民宿後，在民宿內自己動手腳安裝額外的隱藏式攝影鏡頭，以滿足內心的偷窺欲。」

【延伸閱讀】讓旅行更順暢方便！空姐盤點3種必帶小物 搭飛機過安檢都有用（點圖放大閱讀）：

+ 3

特別是透過運營單位經營的民宿，運營單位、業者以及租戶之間應該時刻保持清晰溝通，確保不會發生任何不愉快的事情，以讓遊客或是租戶擁有賓至如歸的住宿體驗

民宿業者以及運營單位，應將遊客或租戶的安全和隱私作為重中之重，在任何租借民宿之前，應該明確的向遊客主動呈報任何為了安全存在的錄影或是錄音設備，交由遊客或租戶選擇是否租住。沙國消也希望警方積極跟進有關插座暗藏攝影鏡頭的案件，揪出幕後黑手，恢復沙巴旅遊城市的美譽。

延伸閱讀：

拟打造雪州北部3天2夜游配套 2025年雪州旅游年玩转雪州

Flydubai航空开启直飞槟城航线 杨顺兴：早前努力终于开花结果

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：中國夫妻到沙巴度蜜月 揭開民宿隱藏攝影機】