中東盟友擔心助美或捲入區域衝突　美國調整中東軍事部署

由於加沙戰事隨時可能升級，導致部份阿拉伯國家擔心讓美軍使用其基地展開空襲會被捲入區域戰爭，這促使美國五角大樓開始把戰鬥機和武裝無人機等轉移到卡塔爾 (Qatar)，重新調整在中東的軍事部署。



根據《華爾街日報》的報道，阿聯酋（United Arab Emirates ）今年2月通知美國，在未提前通知阿聯酋官員的情況下，將不再允許駐紮在阿布扎比達弗拉（Al Dhafra）空軍基地的美國戰鬥機和無人機空襲也門和伊拉克。美國官員說，這促使美國指揮官將更多飛機轉到卡塔爾的烏代德（Al Udeid）空軍基地，因為卡塔爾未對美軍實施類似的限制。

美國官員透露，近幾個月執行部分空襲任務的美軍艾森豪威爾號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）可能會在今年夏天離開中東地區，可能也不會有其他航母接替任務。這意味着，五角大樓必須儘快把飛機轉移到烏代德，才可以繼續對也門展開空襲。

美國「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower）航空母艦。（「艾森豪威爾」號Facebook專頁）

烏代德空軍基地是美國最多軍用飛機使用的基地之一，也是美國空軍區域指揮中心的所在地，對美軍的重要性不言而喻。一名消息人士透露，美國最近幾天與卡塔爾達成協議，向烏代德增派噴射戰鬥機、偵察機和武裝無人機。

阿聯酋對美軍設限，凸顯了美國與一些波斯灣國家之間日益緊張的關係，這些國家允許美軍進駐其領土，但隨着加沙衝突的蔓延，他們擔心捲入區域衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

