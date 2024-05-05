巴西南部連場暴雨引致水災　最少56死　多座水壩或崩塌

巴西南部地區連日來遭暴雨襲擊，引發洪水和山泥傾瀉，造成至少56人死亡、約70人失蹤，另有2萬4000多人流離失所。當局警告，受災地區有多達四座水壩面臨崩塌風險，災情可能進一步惡化。



巴西南部南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）民防部門指出，自星期一（4月29日）以來，州內超過半數或至少265個城市受暴風雨嚴重影響，許多道路和橋樑被毀，多個社區斷水斷電及斷網，所有學校都已停課。

在擁有約150萬人口的州首府阿雷格里港（Porto Alegre），許多街道在連日暴雨後被洪水淹沒。當地的庫亞巴河（Rio Guaíba）水位估計已上漲到4.2米至4.6米，給水壩帶來壓力及前所未有的洪水威脅。

阿雷格里港有記錄以來最嚴重的洪水發生在1941年，當時河水水位達到4.71米。換言之，這次的災情堪比當年的大洪水。

南里奧格蘭德州州長萊特（Eduardo Leite）星期五（5月3日）說，這是該州「歷來最嚴重的災難」。他預計大都會地區的情況還會更糟，而州內一些城鎮已被水隔絕。

2024年5月3日，無人機拍攝的畫面顯示巴西南里奧格蘭德州受洪水影響地區的車輛。（Reuters）

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）星期四到南里奧格蘭德州受災最嚴重的聖瑪麗亞市巡視災情時，把這場災難歸咎於氣候變化。

氣候專家指出，南里奧格蘭德州處於熱帶和極地大氣交匯的特殊地理位置，形成時而有強降雨、時而乾旱的天氣模式，這種情況因氣候變化而加劇，造成更極端的氣候及引發更多更嚴重的自然災害。

本文獲《聯合早報》授權轉載

